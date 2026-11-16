Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Dikkat Spoiler: GTA 6'nın Toplam Oynanış Süresi Sızdırıldı!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Sızdırılan son bilgilere göre GTA 6'nın ana hikâyesi ve toplam oyun süresi ortaya çıktı.

Dikkat Spoiler: GTA 6'nın Toplam Oynanış Süresi Sızdırıldı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Oyun dünyasının merakla beklediği GTA 6 oynanış süresine dair ilk detaylar, Rockstar tarafından oyuna erken erişim sağlanan bir inceleme editörü aracılığıyla sızdırılmış gibi görünüyor.

Haberimizin devamı, oyunun hikâyesine dair büyük sürprizleri bozmasa da bölüm sayısı ve görev yapısı hakkında küçük ayrıntılar içeriyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Dikkat Spoiler: GTA 6'nın Toplam Oynanış Süresi Sızdırıldı!
gorsel_20261116_152549
gorsel_20261116_152554

Ana hikâye beş bölümden oluşuyor

gorsel_20261116_152549

Çıkış tarihi yaklaştıkça oyuncuların Leonida eyaletinde ne kadar vakit geçireceği de merak konusu olmaya devam ediyor. Insider Gaming tarafından paylaşılan yeni bir rapora göre GTA 6, beş farklı bölüme yayılmış yaklaşık 100 ana göreve ev sahipliği yapacak.

Oyunu deneyimleyen kişilerden elde edilen bilgilere dayanarak, yalnızca ana hikâyeyi tamamlamanın yaklaşık 50 saat süreceği tahmin ediliyor. Henüz resmî olarak doğrulanmamış bu bilginin, oyunu hâlihazırda test eden inceleme yazarlarından biri tarafından sızdırıldığı düşünülüyor. Elbette bu süre, oyuncuların haritayı keşfetme veya doğrudan görevlere odaklanma tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Yüzde yüz bitirme süresi 200 saate ulaşıyor

gorsel_20261116_152554

PlayStation'da tüm kupaları toplamak veya Xbox'ta bütün başarımların kilidini açmak isteyen oyuncuları ise çok daha uzun bir maraton bekliyor. Raporda, oyunu yüzde 100 oranında tamamlamanın yaklaşık 200 saat sürebileceği öngörülüyor.

Bu tahmin, Rockstar Geliştirme Başkanı ve Eş Stüdyo Başkanı Rob Nelson'ın ağustos ayında The New York Times'a verdiği röportajdaki sözlerini de akıllara getiriyor. Nelson, şubat ayında yaptığı testlerde ana hikâye ve anlatıyı etkileyen isteğe bağlı etkinliklerle birlikte oyunda yaklaşık 80 saat geçirdiğini açıklamıştı.

Oyundaki yan içeriklerin en dikkat çekici örneklerinden birini gelişmiş vahşi yaşam sistemi oluşturuyor. Sızıntılara göre oyuncuların bu bölümü tamamlayabilmesi için oyun dünyasındaki 170 farklı vahşi yaşam türünü taraması gerekecek. Bu mekanik, tam bitirme süresi yaklaşık 196 saat olan Red Dead Redemption 2'deki hayvan izleme etkinlikleriyle büyük benzerlik taşıyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

EA SPORTS FC 27 İndirime Girdi (Şimdiye Kadarki En Düşük Fiyat)

EA SPORTS FC 27 İndirime Girdi (Şimdiye Kadarki En Düşük Fiyat)

18 Bin TL Değerindeki 8 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor [Kasım 2026]

18 Bin TL Değerindeki 8 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor [Kasım 2026]

GTA 6 Ön Yüklemesi Bu Gece Başlıyor: İşte PS5 ve Xbox Series X|S Başlangıç Saatleri!

GTA 6 Ön Yüklemesi Bu Gece Başlıyor: İşte PS5 ve Xbox Series X|S Başlangıç Saatleri!

5.000 TL Değerindeki 4 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz [13-16 Kasım]

5.000 TL Değerindeki 4 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz [13-16 Kasım]

GTA 6'dan Yeni Fragman Yayımlandı [Video]

GTA 6'dan Yeni Fragman Yayımlandı [Video]

GTA 6'yı İndirmek Kaç Saat Sürecek? İşte İndirme Hızınıza Göre Süre Hesabı!

GTA 6'yı İndirmek Kaç Saat Sürecek? İşte İndirme Hızınıza Göre Süre Hesabı!

206 TL Değerindeki Oyun Epic Games'te Bu Hafta Ücretsiz Oldu [12-19 Kasım]

206 TL Değerindeki Oyun Epic Games'te Bu Hafta Ücretsiz Oldu [12-19 Kasım]

GTA 6 Ultimate ve Standart Sürüm Karşılaştırması: Ultimate Almaya Değer mi?

GTA 6 Ultimate ve Standart Sürüm Karşılaştırması: Ultimate Almaya Değer mi?

Gta 6 Rockstar Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mutfakta Sadece Havayı Değil, Modunuzu da Değiştiren Teknolojiler: Renk Değiştiren Akıllı Davlumbazlar

Mutfakta Sadece Havayı Değil, Modunuzu da Değiştiren Teknolojiler: Renk Değiştiren Akıllı Davlumbazlar

EA SPORTS FC 27 İndirime Girdi (Şimdiye Kadarki En Düşük Fiyat)

EA SPORTS FC 27 İndirime Girdi (Şimdiye Kadarki En Düşük Fiyat)

Togg Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Togg Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Kasım 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Kasım 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

5.000 TL Değerindeki 4 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz [13-16 Kasım]

5.000 TL Değerindeki 4 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz [13-16 Kasım]

Kia Kasım 2026 Güncel Fiyat Listesi, İndirimler, Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Kia Kasım 2026 Güncel Fiyat Listesi, İndirimler, Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com