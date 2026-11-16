Dikkat Spoiler: GTA 6'nın Toplam Oynanış Süresi Sızdırıldı!

Sızdırılan son bilgilere göre GTA 6'nın ana hikâyesi ve toplam oyun süresi ortaya çıktı.

Oyun dünyasının merakla beklediği GTA 6 oynanış süresine dair ilk detaylar, Rockstar tarafından oyuna erken erişim sağlanan bir inceleme editörü aracılığıyla sızdırılmış gibi görünüyor.

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Haberimizin devamı, oyunun hikâyesine dair büyük sürprizleri bozmasa da bölüm sayısı ve görev yapısı hakkında küçük ayrıntılar içeriyor.

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Ana hikâye beş bölümden oluşuyor

Çıkış tarihi yaklaştıkça oyuncuların Leonida eyaletinde ne kadar vakit geçireceği de merak konusu olmaya devam ediyor. Insider Gaming tarafından paylaşılan yeni bir rapora göre GTA 6, beş farklı bölüme yayılmış yaklaşık 100 ana göreve ev sahipliği yapacak.

Oyunu deneyimleyen kişilerden elde edilen bilgilere dayanarak, yalnızca ana hikâyeyi tamamlamanın yaklaşık 50 saat süreceği tahmin ediliyor. Henüz resmî olarak doğrulanmamış bu bilginin, oyunu hâlihazırda test eden inceleme yazarlarından biri tarafından sızdırıldığı düşünülüyor. Elbette bu süre, oyuncuların haritayı keşfetme veya doğrudan görevlere odaklanma tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Yüzde yüz bitirme süresi 200 saate ulaşıyor

PlayStation'da tüm kupaları toplamak veya Xbox'ta bütün başarımların kilidini açmak isteyen oyuncuları ise çok daha uzun bir maraton bekliyor. Raporda, oyunu yüzde 100 oranında tamamlamanın yaklaşık 200 saat sürebileceği öngörülüyor.

Bu tahmin, Rockstar Geliştirme Başkanı ve Eş Stüdyo Başkanı Rob Nelson'ın ağustos ayında The New York Times'a verdiği röportajdaki sözlerini de akıllara getiriyor. Nelson, şubat ayında yaptığı testlerde ana hikâye ve anlatıyı etkileyen isteğe bağlı etkinliklerle birlikte oyunda yaklaşık 80 saat geçirdiğini açıklamıştı.

Oyundaki yan içeriklerin en dikkat çekici örneklerinden birini gelişmiş vahşi yaşam sistemi oluşturuyor. Sızıntılara göre oyuncuların bu bölümü tamamlayabilmesi için oyun dünyasındaki 170 farklı vahşi yaşam türünü taraması gerekecek. Bu mekanik, tam bitirme süresi yaklaşık 196 saat olan Red Dead Redemption 2'deki hayvan izleme etkinlikleriyle büyük benzerlik taşıyor.