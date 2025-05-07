GTA 6'nın dün yayımlanan 2'inci fragmanının Türkçe dublajlı versiyonu yayımlandı. Dublaj, resmî olmasa da çok başarılı bir şekilde GTA 6'yı Türkçe hâle getiriyor.

Oyun dünyasının yıllardır yolunu gözlediği GTA 6’nın 2’inci fragmanı, 1 yılı aşkın bekleyişin ardından dün resmen yayımlandı. Tahmin edebileceğiniz gibi fragman dünya çapında gündem oldu ve oyun için heyecanı iyice artırdı. Şimdi ise ülkemizdeki kullanıcıları sevindirecek bir gelişme yaşandı.

GTA 6’nın ikinci fragmanı, Türkçe dublajlı bir şekilde yayımlandı. Tabii ki bu dublajın resmî olmadığını belirtmek gerek. TanProduction isimli YouTube kanalı tarafından hazırlanmış. Yine de ülkemizdeki oyunseverler için güzel bir hamle olduğunu söyleyebiliriz.

İşte GTA 6’nın Türkçe dublajlı fragmanı

Fragmanda sesli kısımların tamamının dublajlandığını görebiliyoruz. Üstelik kaliteli, âdeta film tadında bir dublaj olduğu da görülüyor. Zaten TanProduction’ın daha önce oyunlara bu tarz dublajlar yaptığı görülmüştü. GTA 6’ya eklemeleri de Türkiye’de İngilizceyle arası iyi olmayan oyuncuların fragmanı anlamasına yardımcı oldu. Zaten videonun altındaki yorumlar da bunu gösteriyor. Resmî olmamasına rağmen başarılı bir iş diyebiliriz.

Fragmandaki seslendirme sanatçıları da videonun altında belirtilmiş. Ana karakter Jason’ı Onur Pakel seslendirirken Lucia’yı Miray Özdönmez, Brian Heder’i Mutlu Albayram, Cal Hampton’ı Taha Kaan seslendirmiş. Tüm kadroya videoya tıkladıktan sonra açıklama kısmından ulaşabilirsiniz.

Tüm zamanların en çok beklenen oyunu olarak nitelendirebileceğimiz GTA 6, 26 Mayıs 2025 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkış yapacak. Aşağıdan oyunla ilgili diğer içeriklerimize göz atabilirsiniz.