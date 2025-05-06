Tüm dünyanın merakla beklediği GTA 6'da yer alacak karakterler belli oldu. İşte Jason'ından Lucia'sına, oyun boyunca karşılaşacağınız GTA 6 karakterleri.

Rockstar Games merakla beklenen GTA 6 ikinci fragmanını yayımladı ve aylar hatta yıllar süren spekülasyonlar ve sızıntılar nihayet yerini gerçeklere bıraktı. Şirket yeni fragmanla birlikte GTA 6 karakterleri ve oyunun geçeceği yerleri açıkladı.

Biz de bu içeriğimizde oyunda yanlarından bir an olsun ayrılmayacağımız, başımız sıkışınca ilk ona koşacağımız ve tam durulduk derken başımızı tekrar derde sokacak o karakterleri sizler için listeliyoruz.

GTA 6 karakterleri

Jason Duval

Lucia Caminos

Cal Hampton

Boobie Ike

Dre'Quan Priest

Real Dimez

Raul Bautista

Brian Heder

Jason Duval

"En ufak bir şeyde bile daima arkanda olacağım."

Jason'ın tek istediği şey huzurlu bir hayat ama işler onun için her defasında daha da zorlaşıyor.

Jason dolandırıcılar ve sahtekârların arasında büyüdü. Sorunlu gençlik yıllarını geride bırakmak için bir süre orduda görev yaptıktan sonra kendini Keys'de en iyi bildiği iş olan yerel uyuşturucu kaçakçıları için çalışırken buldu.

Aslında Lucia ile tanışması onun başına gelen en iyi... Belki de en kötü şey olabilir. Jason bunun nasıl sonuçlanmasını istediğini biliyor ama bu konuda yorum yapmak onun için de zor.

Lucia Caminos

"Önemli olan tek şey, kimi tanıdığın ve neye sahip olduğun."

Lucia'nın babası, yürümeye başlar başlamaz ona dövüşmeyi öğretti. O günden beri hayat ona sürekli yumruklar yağdırıyor.

Ailesi için savaşırken Leonida Cezaevi'ne düştü. Şans eseri dışarı çıkabilen Lucia dersini aldığını söylüyor. Bundan sonraki tüm hamlelerini daha akıllı oynayacak.

Lucia her şeyden çok, annesinin Liberty City'de yaşadıkları günlerden beri hayalini kurduğu o hayatı istiyor ancak yarım yamalak hayaller yerine, Lucia işleri kendi eline almaya kararlı.

Hapisten yeni çıkmış ve kaderi kendi lehine çevirmeye hazır olan Lucia, ne pahasına olursa olsun planına sadık kalmaya kararlı.

Cal Hampton

"Etrafta mükemmel bir düzen içinde uçan çok fazla kuş var."

İnternetteki her şey doğru olsaydı ne olurdu? Jason'ın arkadaşı ve Brian'ın iş arkadaşı Cal; evde takılıp, birkaç bira içip, tarayıcı sekmeleri arasında Sahil Güvenlik iletişimlerini gözetliyor. Onun da kendini güvende hissetme anlayışı bu işte.

Cal, Amerika'nın en dibini de yaşamış ve bundan fazlasıyla mutlu. Arkadaşlıkları çoğunlukla sıradan ama en yakın dostu Jason'ın daha büyük planları var.

Boobie Ike

"Kulüpten gelen para stüdyonun masraflarını, uyuşturucu parası ise her şeyi karşılıyor."

Boobie, Vice City'de en çok tanınan isimlerden biri. Sokaklarda geçirdiği zamanı gayrimenkul, striptiz kulübü ve kayıt stüdyosundan oluşan meşru bir imparatorluğa dönüştüren az sayıdaki kişiden biri olan Boobie, konu iş muhabbetlerine gelene kadar daima gülümser.

Boobie sadece kendini düşünüyormuş gibi görünebilir ancak en çok yatırım yaptığı şey Only Raw Records için genç ve hırslı dostu Dre'Quan ile olan ortaklığıdır. İhtiyaçları olan tek şey ise hit olacak bir parça.

Dre'Quan Priest

"Dansçılar benim için sanatçı ve repertuar gibidir. Eğer bir albüm hit olursa, DJ'ler onu çalmaya başlar."

Dre'Quan daima bir gangsterden çok bir dolandırıcıydı. Sokaklarda geçimini sağlamak için uyuşturucu satarken bile tek hedefi müzik dünyasına girmekti.

Real Dimez ile sözleşme imzalayan Dre'Quan, Boobie'nin striptiz kulübüne sanatçı ayarlama işini bırakacak gibi çünkü gözü artık Vice City'nin zirvesinde.

Real Dimez

"Bu kulüpteki tüm param burada. İkizimle tanışırsanız iki katına çıkar."

Bae-Luxe ve Roxy, namı diğer Real Dimez liseden beri arkadaştırlar. Yerel uyuşturucu satıcılarını sıkıştırarak kazandıkları parayı, rap şarkıları ve sosyal medyadaki durmak bilmeyen ünlerini artırmak için kullanıyorlar.

Yerel rapçi DWNPLY ile birlikte çıkardıkları ilk hit single, Real Dimez'i âdeta zirveye taşıdı. Şimdi beş yıl süren zorlu kariyerin ardından Only Raw Records ile sözleşme imzalayan ikili, aynı başarıyı tekrar yakalayabilmeyi umuyor.

Raul Bautista

"Hayat sürprizlerle doludur dostum. Bence bunu herkes aklının bir köşesine kazısa iyi olur."

Güven, çekicilik ve kurnazlık... Raul para kazanmak için gerekli tüm riskleri almaya hazır yetenekleri arayan deneyimli bir banka soyguncusudur.

Raul'un tedbirsiz hareketleri her başarılı soygunda aldıkları riski artırıyor. Er ya da geç, ekibi ya büyütmek ya da komple bu işleri terk etmek zorunda kalacak.

Brian Heder

"O uçakta o kadar çok ot taşıdım ki, Leonida eyaletini komple uçurabilirdim."

Brian, Keys'teki kaçakçılığın altın çağından kalma klasik bir uyuşturucu kaçakçısıdır. Hâlâ üçüncü eşi Lori ile birlikte tekne tersanesinde mal kaçakçılığı yapan Brian, uzun yıllar bu işin içinde olduğu için artık kirli işlerini başkalarına yaptırıyor.

Brian, Jason'a yerel haraç toplama işlerinde yardım ettiği ve ara sıra yanına içmeye uğradığı sürece, mülklerinden birinde bedavaya kalmasına izin veriyor.

Peki siz GTA 6 karakterleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi karakterler sizi daha çok etkiledi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.