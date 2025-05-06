GTA 6'nın merakla beklenen ikinci fragmanının yayımlanmasıyla birlikte Rockstar Games, internet sitesi üzerinden dair birçok detay ve ekran görüntüsü paylaştı.
GTA 6 ekran görüntüleri doğrudan oyun içinden alınırken, birçoğu oyunun görsel anlamda ulaştığı kaliteyi de açık bir şekilde gözler önüne seriyor. Gelişmeler yalnızca ekran görüntüleriyle de sınırlı değil. Karakterlerden oyunun geçeceği yerlere kadar birçok detay da paylaşılmış durumda.
GTA 6'nın 15 Farklı Resmi Duvar Kağıtları Paylaşıldı
Şu ana dek paylaşılan tüm detaylara hâkimsek biraz da oyun içi ekran görüntülerine kendimizi kaptıralım. Oyundaki karakterlerden tutun oyunun geçeceği yerlere kadar birçok farklı nokta ve açıdan ekran görüntüleri paylaşılmış durumda. Bazı ekran görüntüleri sanki gerçek hayatta çekilmiş bir fotoğraf kadar kaliteli görselliğe sahip.
GTA 6 ekran görüntüleri
Jason Duval
Lucia Caminos
Cal Hampton
Boobie Ike
Dre'Quan Priest
Real Dimez
Raul Bautista
Brian Heder
Vice City
Leonida Keys
Port Gellhorn
Ambrosia
Grassrivers
Mount Kalaga
Peki siz yayımlanan GTA 6 ekran görüntüleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Grafikler sizi etkilemeyi başarabildi mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.