Yıllardır merakla beklediğimiz GTA 6'nın ikinci fragmanının yayımlanmasıyla birlikte GTA 6 ekran görüntüleri de ortaya çıktı.

GTA 6'nın merakla beklenen ikinci fragmanının yayımlanmasıyla birlikte Rockstar Games, internet sitesi üzerinden dair birçok detay ve ekran görüntüsü paylaştı.

GTA 6 ekran görüntüleri doğrudan oyun içinden alınırken, birçoğu oyunun görsel anlamda ulaştığı kaliteyi de açık bir şekilde gözler önüne seriyor. Gelişmeler yalnızca ekran görüntüleriyle de sınırlı değil. Karakterlerden oyunun geçeceği yerlere kadar birçok detay da paylaşılmış durumda.

Şu ana dek paylaşılan tüm detaylara hâkimsek biraz da oyun içi ekran görüntülerine kendimizi kaptıralım. Oyundaki karakterlerden tutun oyunun geçeceği yerlere kadar birçok farklı nokta ve açıdan ekran görüntüleri paylaşılmış durumda. Bazı ekran görüntüleri sanki gerçek hayatta çekilmiş bir fotoğraf kadar kaliteli görselliğe sahip.

GTA 6 ekran görüntüleri

Jason Duval

Lucia Caminos

Cal Hampton

Boobie Ike

Dre'Quan Priest

Real Dimez

Raul Bautista

Brian Heder

Vice City

Leonida Keys

Port Gellhorn

Ambrosia

Grassrivers

Mount Kalaga

Peki siz yayımlanan GTA 6 ekran görüntüleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Grafikler sizi etkilemeyi başarabildi mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.