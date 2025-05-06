GTA 6'nın merakla beklenen ikinci fragmanının yayımlanmasının ardından oyuna dair birçok bilgi Rockstar Games'in internet sitesinde paylaşıldı. GTA 6 karakterlerinin yanı sıra GTA 6 yerleri de gün yüzüne çıkmış oldu.
Vice City'de geçecek olan GTA 6 lokasyonları arasında birçok farklı bölge mevcut ve bu bölgelerin her biri oyunda yer alan karakterler için ayrı ayrı önem taşıyor.
GTA 6 yerleri
- Vice City
- Leonida Keys
- Grassrivers
- Port Gellhorn
- Ambrosia
- Mount Kalaga
Vice City
Amerika'nın ihtişamı, koşuşturması ve bitmek bilmeyen açgözlülüğü tek bir şehirde toplanmış. Pastel renkli oteller ve Ocean Beach'in parlak beyaz kumlarından, Little Cuba'nın hareketli panaderías'larına ve Tisha-Wocka bit pazarındaki kaçak markalara, dünyanın kruvaziyer gemilerinin başkenti Vice City Limanı'na kadar her bir nokta kendine özgü bir şeyler sunuyor.
Leonida Keys
Bu tropikal takımadalarda hayat gösterişli olmasa da rahattır. Gelenlerin keyfine bakması ve şezlonglarına uzanması yeterli ama dikkati elden bırakmamak gerek. Leonida Keys, Amerika'nın en güzel ve en tehlikeli sularının âdeta eşiği.
Grassrivers
Bu ilkel genişliğin yüzeyinin altında neyin yattığını asla bilemezsiniz. Timsahlar turistlerin çok ilgisini çekse de çok daha ölümcül avcılar ve keşfedilmeyi bekleyen sayısız noktası mevcut.
Port Gellhorn
Ucuz moteller, kapanmış turistik yerler ve boş alışveriş merkezleri turistleri geri getirmeyecek ancak bir zamanlar popüler olan bu tatil beldesinde yeni bir ekonomi var. Bu ekonomi malt likörü, ağrı kesiciler ve kamyoncuların enerji içecekleriyle giderek büyüyor. Motosikletinize atlayın ve cüzdanınıza sahip çıkın.
Ambrosia
Leonida'nın kalbinde, Amerikan endüstrisi ve eski değerler hâlâ her şeye rağmen hüküm sürüyor. Allied Crystal şeker rafinerisi bölgede istihdam sağlarken, yerel motosiklet çetesi de kalan her şeyle ilgileniyor.
Mount Kalaga
Eyaletin kuzey sınırında yer alan ulusal bir simge olan Kalaga Dağı, avcılık, balıkçılık ve off-road parkurları için ideal bir yerdir. Yemyeşil ormanlarla çevrili bu bölgede, hükûmetin meraklı gözlerinden uzak bir şekilde mistik köylüler ve paranoyak radikaller yaşamakta.
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Peki siz GTA 6 yerleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyunun geçeceği lokasyonlardan en çok hangilerini beğendiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.