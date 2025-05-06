Her bir noktasına ayak basacağımız, sayısız görevlerle boğuşurken bir yandan da açık dünyasında kaybolacağımız GTA 6 yerlerini sizler için listeledik.

GTA 6'nın merakla beklenen ikinci fragmanının yayımlanmasının ardından oyuna dair birçok bilgi Rockstar Games'in internet sitesinde paylaşıldı. GTA 6 karakterlerinin yanı sıra GTA 6 yerleri de gün yüzüne çıkmış oldu.

Vice City'de geçecek olan GTA 6 lokasyonları arasında birçok farklı bölge mevcut ve bu bölgelerin her biri oyunda yer alan karakterler için ayrı ayrı önem taşıyor.

GTA 6 yerleri

Vice City

Leonida Keys

Grassrivers

Port Gellhorn

Ambrosia

Mount Kalaga

Vice City

80'lerden çok uzaklardayız ama Vice City hâlâ Amerika'nın güneş ve eğlence başkenti.

Amerika'nın ihtişamı, koşuşturması ve bitmek bilmeyen açgözlülüğü tek bir şehirde toplanmış. Pastel renkli oteller ve Ocean Beach'in parlak beyaz kumlarından, Little Cuba'nın hareketli panaderías'larına ve Tisha-Wocka bit pazarındaki kaçak markalara, dünyanın kruvaziyer gemilerinin başkenti Vice City Limanı'na kadar her bir nokta kendine özgü bir şeyler sunuyor.

Leonida Keys

Kıyafet kuralı yok, barlar da dolup taşıyor.

Bu tropikal takımadalarda hayat gösterişli olmasa da rahattır. Gelenlerin keyfine bakması ve şezlonglarına uzanması yeterli ama dikkati elden bırakmamak gerek. Leonida Keys, Amerika'nın en güzel ve en tehlikeli sularının âdeta eşiği.

Grassrivers

Leonida'nın evcilleştiremeyeceğiniz bölgesi.

Bu ilkel genişliğin yüzeyinin altında neyin yattığını asla bilemezsiniz. Timsahlar turistlerin çok ilgisini çekse de çok daha ölümcül avcılar ve keşfedilmeyi bekleyen sayısız noktası mevcut.

Port Gellhorn

Burası Leonida'nın unutulmuş sahili.

Ucuz moteller, kapanmış turistik yerler ve boş alışveriş merkezleri turistleri geri getirmeyecek ancak bir zamanlar popüler olan bu tatil beldesinde yeni bir ekonomi var. Bu ekonomi malt likörü, ağrı kesiciler ve kamyoncuların enerji içecekleriyle giderek büyüyor. Motosikletinize atlayın ve cüzdanınıza sahip çıkın.

Ambrosia

Leonida'nın huzuru ve refahı için verilen mücadele burada başlıyor.

Leonida'nın kalbinde, Amerikan endüstrisi ve eski değerler hâlâ her şeye rağmen hüküm sürüyor. Allied Crystal şeker rafinerisi bölgede istihdam sağlarken, yerel motosiklet çetesi de kalan her şeyle ilgileniyor.

Mount Kalaga

Eyaletin kuzey sınırlarında nefes alabileceğiniz bir yer.

Eyaletin kuzey sınırında yer alan ulusal bir simge olan Kalaga Dağı, avcılık, balıkçılık ve off-road parkurları için ideal bir yerdir. Yemyeşil ormanlarla çevrili bu bölgede, hükûmetin meraklı gözlerinden uzak bir şekilde mistik köylüler ve paranoyak radikaller yaşamakta.

Peki siz GTA 6 yerleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyunun geçeceği lokasyonlardan en çok hangilerini beğendiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.