GTA 6'nın çıkışına bir yıldan az bir süre kala Rockstar Games'in GTA Online'a yaş sınırı getirmeyi planladığı ortaya çıktı.

Rockstar Games'in, GTA Online'da oyuncuların bazı özelliklere erişebilmesi için yaş doğrulaması getirmeyi planladığı konuşuluyor.

Tez2 adlı bir kaynağa göre oyuncuların yakında oyuna girmek veya oyun içindeki mesajlar, yazılı sohbet ve Snapmatic gibi bazı özellikleri kullanmak için yaşlarını doğrulamaları gerekecek. Hangi ülkelerde bu sistemin devreye gireceği ise henüz belli değil ancak İngiltere'de çevrim içi güvenlik kurallarının sıkılaşması nedeniyle bu özelliğin İngiltere'ye özgü olması da muhtemel.

GTA Online'a girmek için kimlik doğrulamak gerekecek

Yaş doğrulaması henüz zorunlu değil ama Roblox ve Epic Games gibi firmalar benzer sistemleri genç oyuncuların bazı içeriklere ulaşmasını engellemek için tüm bölgelerde çoktan uygulamaya başladı. GTA Online da içeriği yüzünden sık sık eleştirildiği için Rockstar’ın benzer bir adım atması pek şaşırtıcı olmaz.

Ayrıca Rockstar’ın önümüzdeki yıl çıkması beklenen GTA 6 ile birlikte yeni bir çevrim içi oyun deneyimi sunmayı planladığı da konuşuluyor. Bu sebeple bu yaş doğrulamasının GTA 6 için hazırlanan bir altyapı olduğu söylentileri de mevcut.

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