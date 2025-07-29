Daha önce de doğru çıkan sızıntılarıyla bilinen Millie Amand, GTA 6'nın bir kez daha erteleneceğini iddia ediyor. İşte oyunun çıkışına dair yeni gelişmeler!

GTA 6’nın çıkışına sadece 10 ay kaldı derken yeni bir erteleme ihtimali gündeme geldi. Oyun uzun zamandır sektörün en çok beklenen oyunu konumunda ve doğal olarak beklentiler tavan yapmış durumda ancak işler görünüşe göre yine planlandığı gibi gitmeyecek.

26 Mayıs 2026 için şimdiden geri sayıma geçen oyunseverler, bugün gelen yeni iddia ile âdeta sarsıldı. Rockstar Games’e yakın bir kaynağa göre oyunun bu tarihe yetişmeme ihtimali var ve çıkışın Eylül 2026’ya sarkabileceği konuşuluyor.

GTA 6, Eylül 2026'ya sarkabilir

Üstelik eğer bu erteleme yaşanırsa, oyunu PC'de oynamak için bekleyen oyuncuların da PC sürümüne ulaşması 2027 sonu ya da 2028 başına kadar uzayabilir. Bildiğiniz üzere GTA 6 ilk olarak yeni nesil konsollar için piyasaya sürülecek.

Öte yandan sızan yeni bilgiler, oyunun farklı sürümleri ve fiyatlarını da ortaya koyuyor. Standart versiyonun 70 dolardan satılması beklenirken, 90 dolarlık "Deluxe" sürüm erken GTA Online erişimiyle gelecek. 110 dolarlık "Premium" sürümde ise hem erken erişim hem de başka bazı avantajlar olacak.

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