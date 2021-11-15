Yenilenmiş GTA San Andreas'ta Komik Bir Hata Keşfedildi

Geçtiğimiz hafta çıkış yapan Grand Theft Auto: The Triology - Definitive Edition’da ardı arkası kesilmeyen hatalara bir yenisi eklendi. YouTuber ve yayıncı Sabri Erkan Sabancı, hatayı yakalayarak Twitter’da paylaştı.

11 Kasım’da çıkış yapan Grand Theft Auto: The Triology - Definitive Edition, kimi GTA hayranını nostaljik bir heyecana sürüklerken kimilerine “ne gerek vardı” dedirtti. Çıkışından önce fiyatıyla kendinden bahsettiren oyun, çıkışından itibaren de komik grafikleriyle öne çıktı. Ancak hayal kırıklığıyla birlikte GTA seviyorsanız gayet eğlenebileceğiniz bu oyunun tek sorunu, garip grafikleri değil.

Çıkışı üzerinden daha 1 hafta geçmeyen üçleme oyunun şimdiden onlarca hatası bulundu. Ancak ‘glitch’ sınıfına koyabileceğimiz bu hatalar herkes tarafından öfkeyle karşılanmadı, zira oyun zaten bir ‘remake’ti ve birçok kişi bunlara gülerek eğlencesine baktı. Yeni ortaya çıkan ve fizik kurallarına karşı gelen bir hata ise Nasreddin Hoca’nın doğuran kazanlı fıkrasını andıracak cinsten.

Araba hiç doğurur mu? Buyrun doğuruyor:

Üçlemenin San Andreas kısmında karşımıza çıkan hata, YouTube Türkiye’nin oyun alanındaki ilk içerik üreticilerinden olan; ‘AgunZagun’ lakaplı Sabri Erkan Sabancı tarafından paylaşıldı. İç içe geçen matruşka bebeklerini de andıran hatada binilen araba, birçok yeni arabanın da aynı noktada doğmasına sebebiyet verdi. Yeni doğan arabalar iç içe geçmiş şekilde kalırken binilen asıl araba diğerlerinin içinden fırlayarak sürülebilir hale geldi.

Üçlemede şu ana kadar bulunan hataların büyük bir kısmı araç kullanırken ortaya çıkan hatalardı. Dün de yenilenmiş GTA 3’te araba sürerken sürekli sağ sol yapıldığında arabanın git gide büyümesini sağlayan bir hata bulunmuştu. Oyunu şimdilik komik ve eğlenceli kılan hatalar ortaya çıkmaya devam ediyor, ancak Rockstar’ın en kısa zamanda bunlara bir el atması şart. Çünkü oyuncuların sadece glitch’lerle eğlenmek için oyuna 530 TL verdiğini hiç sanmıyoruz.

GTA 3 Definitive Edition'daki araba büyütme hatası:

‘Yenilenmiş’ GTA üçlemesinde bulunan diğer hatalar: