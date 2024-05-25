Güneş'in zararlı etkilerinden korunmak, sağlığımız için oldukça önemli. Güneş kremleri, ciltte doğrudan uygulandığında UV ışınlarının neden olduğu hasarı önlemede etkili olsa da her gün güneş kremi sürmek kabul edelim bizi çok yoruyor.

“Keşke bunun pratik bir yolu olsa!” dediğinizi duyar gibiyiz. Peki ya varsa?

Son yıllarda, cilde doğrudan temas eden güneş kremleri yerine ağızdan hap şeklinde alınan güneş koruyuculara olan ilgi artıyor. Bu gerçekten de güneş ışınlarına karşı vücut içinde bir koruma sağlıyor mu?

Güneş koruma konusunda bilim dünyası, geleneksel yöntemlerden ziyade yeni yöntemler arayışında.

Antioksidanların Güneş ışığına karşı koruma sağlayabileceği teorisi, bu arayışın odak noktalarından biri olmuş durumda. Bazı araştırmalar, E vitamini gibi antioksidanların tüysüz fareler üzerinde Güneş’e maruz kaldıklarında cilt hasarını azaltabileceğini gösteriyor.

Dermatolog Salvador Gonzalez Rodriguez ise Polypodium leucotomos adlı bir eğreltiotundan elde ettiği maddeyi inceledi. Rodriguez'e göre bu madde, antioksidan bakımından zengin olduğu için insanlarda Güneş kaynaklı DNA hasarını azaltabilir.

Ancak üzülerek söylüyoruz ki ağızdan alınan ‘hap’ koruyucular, krem kadar etkili değil.

Bu Güneş koruyucu hapların SPF değerlerinin kremlere göre daha düşük kalması, bu ürünlerin pratikte ne kadar etkili olduğu konusunda soru işaretleri de doğuruyor.

Tabii ki bu durum ilerleyen süreçlerde sadece kremlere maruz kalacağımız anlamına da gelmiyor. Günümüzde bazı bileşiklerin insanlara uygulanabilirliği ve etkinliği hâlâ belirsizliğini korusa da bu konudaki araştırmalar devam etmekte.

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