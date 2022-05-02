Yaz Aylarında Olan Güneş Yanıklarına Ne İyi Gelir?

Sıcak yaz aylarında güneş altında geçirdiğiniz süre sonunda ne kadar korunursanız korunun cildinizde farklı derecelerde güneş yanıkları olacaktır. İleri derece yanıklarda mutlaka doktor müdahalesi gerekir ancak ciddi olmayan yanıkların acısını bazı yöntemler uygulayarak azaltabilirsiniz. İşte güneş yanığına iyi gelen bazı yöntemler.

Sıcak yaz aylarında biraz olsun ferahlamak için daha rahat kıyafetler giyiyoruz ve direkt olarak güneşe maruz kalıyoruz. Hele bir de tatile gittiysek sere serpe güneşin altına uzanıyoruz. Elbette güneş kremi belirli bir noktaya kadar koruyor ancak kavurucunu güneş nedeniyle mutlaka cildimizde güneş yanıkları ortaya çıkıyor. İleri derecedeki güneş yanıklarında mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna giderek uzman bir hekime muayene olmalısınız.

Elbette her güneş yanığı şikayeti için de doktora gidilmez. Güneş yanıklarının olumsuz etkilerini azaltmak için evde uygulayabileceğiniz pek çok doğal yöntem var. Filmlerde gördüğümüz klasik yoğurt sürme yöntemi yerine bu tür bilimsel olarak desteklenen yöntemleri kullanmak çok daha hızlı sonuç verecektir. Gelin güneş yanığına iyi gelecek bazı yöntemlere ve bu yöntemleri nasıl uygulayacağınıza biraz daha yakından bakalım

Güneş yanığına iyi gelen yöntemler:

Yanık olan bölgeyi soğuk tutun ya da sık sık soğuk duş alın:

Güneşin altında sere serpe geçirdiğiniz bir günün sonunda ya da ertesi gün uyandığınız zaman güneş yanığı olan bölgede derecesine göre epey kötü bir acı hissetmeye başlarsınız. Bu noktada ilk yapmanız gereken o bölgeyi soğuk tutmaktır. Eğer güneş yanığı olan bölge geniş bir alanı kaplıyorsa direkt olarak duşa girmelisiniz.

İleri derecede bir güneş yanığı yoksa o bölge yara haline gelmeyeceği için soğuk kompres uygulayabilir ya da soğuk duş alabilirsiniz. Soğuk etkisi nedeniyle o bölgede geçici de olsa rahatlama hissedersiniz. Soğuk etkisi aynı zamanda güneş yanığı kaynaklı iltihap oluşumunu da engelleyecektir.

İçeriğinde aloe vera ya da zeytinyağı bulunan nemlendiriciler kullanın:

Zeytinyağının mucize etkileri yaşadığımız topraklarda binlerce yıldır biliniyor. Aloe veranın mucizesi ise yeni yeni duyulmaya başladı. Her ikisinin de saymakla bitmez faydaları arasında küçük yaraları iyileştirmek ve cildi nemlendirmek var. Bu açıdan bakarsak doğal bir iyileştirme yöntemi sunduklarını söylemek mümkün.

Herhangi bir markete ya da eczaneye girdiğiniz zaman karşınıza mutlaka pek çok farklı marka tarafından üretilmiş sayısız zeytinyağlı ya da aloe veralı nemlendirici krem çıkacaktır. Bu kremlerden size en uygun olanı kullanarak güneş yanığı olan bölgeyi nemlendirebilir ve hem acısını dindirebilir hem de iyileşme sürecini hızlandırabilirsiniz.

Kabarcıkları sakın patlatmayın:

Güneş yanığı ve benzeri cilt hasarları oluştuğu zaman vücudun savunma mekanizması devreye girer ve hasar olan bölgede su toplayarak karşımıza kabarcıklar çıkartır. Bu kabarcıklar vücudun kendi kendini tedavi etme yöntemi olduğu için kesinlikle müdahale edilmemelidir. Kabarcıkların üstü de nemlendirilmeli ve hatta bir bezle örtülerek korunmalıdır.

Cildinizin soyulan yerlerini yolmayın:

Listede uygulanması en zor maddelerden biri bu olsa gerek çünkü iyileşmeye başlayan vücudun eski derisini dökerek tatlı tatlı kaşınmasına karşı koymak neredeyse imkansız. Anlaşılacağı üzere cildimiz hasar almış deriyi atıyor ve yerine yepyeni bir deri oluşturuyor. Bu değişimin kılcal damarlar üzerindeki etkisi nedeniyle de kaşınma ihtiyacı hissediyoruz.

Soyulan cildinizi ne kaşıyın ne de yolun. Orayı da cildinizin diğer bölgeleri gibi nemlendirmeye devam edin. Yalnızca nemlendirme sırasında elinizi biraz sert bir şekilde sürterek ölü derinin dökülme sürecini hızlandırabilirsiniz ama sakın bir ucundan tutayım da komple yolayım gibi bir davranış sergilemeyin.

Bol bol su için:

Su, vücudumuzun en büyük ihtiyacı olduğu gibi etkileri de gerçek bir mucizedir. Güneş yanığı ve benzeri cilt hasarlarında ya da hastalıklarda vücuttaki bütün su hasarlı bölgeye çekilir ve böylece iyileşme süreci hızlandırılır. Ancak bütün su o bölgeye çekildiği için vücudun geri kalanı susuz kalacaktır.

Güneş yanığının yaz aylarında meydana geldiğini, havanın çok sıcak olduğunu ve terlediğinizi de hesaba katarsak bu süreçte normalden de fazla su içmeniz öneriliyor. Elbette bütün suyu bir anda içmeyin. Gün içinde düzenli aralıklarla sık sık su içerek vücudunuzun ihtiyacı olarak miktarı karşılayın.

İyileşme sürecinde uykunuza dikkat edin:

Güneş yanıkları deri altında ya da deri üstünde iltihaplanma oluşturabilir. Bu miktar arttığı zaman mutlaka uzman bir hekime görünmelisiniz. Ancak ufak iltihaplanmalar kendi kendine iyileşecektir. Bu süreçte iyi bir gece uykusu uyumak, vücudunuzun yanıklarla ve iltihaplarla mücadelesini güçlendirecektir.

Alkol ve sigara kullanımını sınırlandırın:

Güneş yanığı ile alkol ve sigara kullanımı alakasız görünebilir ancak bu iki madde vücudunuza o kadar büyük hasar veriyor ki cildinizde oluşan basit yaraların bile iyileşmesi üzerinde olumsuz etki yaratıyor. Özellikle sigara kullanımı, iltihap oluşumunu hızlandırıyor ve iyileşme sürecini yavaşlatıyor. Şu meretleri artık bırakın.

Bir süre güneşten uzak durun:

Zaten güneşin zararlı ultraviyole ışınları yüzünden yanmışsınız ve canınız acıyor, bir de üstüne biraz daha güneşte kalmak emin olun can acınızı arttıracaktır. Zaten soğuğun iyi geldiği bir yarayı güneşe maruz bırakmak ne kadar mantıklı bir düşünün. En azından iyileşme sürecinde bir süre güneşten uzak kalın ya da güneşte kalmak zorunda olduğunuz süre boyunca o bölgeyi özel olarak koruyun.

Sıcak yaz aylarında güneşin kavurucu etkisi nedeniyle oluşan güneş yanıklarına iyi gelen bazı doğal yöntemleri ve bu yöntemleri nasıl uygulayacağınızı anlattık. Anlattıklarımızın yalnızca hafif yanıklar için uygun olduğunu ve ileri derece yanıklarda mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna giderek uzman bir hekime muayene olmanız gerektiğini unutmayın.