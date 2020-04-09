Güneş'in Yüksek Çözünürlüklü Fotoğrafları Yayınlandı

İngiltere’den bilim insanları ve NASA’nın ortak çalışmasıyla Güneş’in ultra yüksek çözünürlükte yeni fotoğrafları elde edilebildi. Yayınlanan yeni Güneş fotoğraflarında, Güneş atmosferinin detayları görülebiliyor.

Central Lancashire Üniversitesi’nden (UCLan) araştırmacılar Güneş’in şimdiye kadar elde edilmiş en yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını ortaya çıkarmak için NASA ile iş birliği yaptılar. UCLan’dan araştırmacılar, fotoğrafların analizi için NASA’nın Marshall Uzay Uçuş Merkezi’nden faydalandılar.

Güneş’in atmosferinin şimdiye kadar sadece belirli kısımları görüntülenebilmişti. Ayrıca elde edilen Güneş atmosferi görüntüleri karanlık veya çoğunlukla boş görünüyordu. Yeni fotoğraflarda ise yıldızın karmaşık atmosferinin detayları rahatlıkla görülebiliyor.

Güneş’in yüzde 0.01’i görüntülenebildi

Ultra yüksek çözünürlüklü Güneş fotoğrafları, NASA’nın Yüksek Çözünürlüklü Koronal Görüntüleyici (Hi-C) teleskobu tarafından çekildi. NASA’nın Hi-C teleskobu Güneş’in atmosferindeki 70 km büyüklüğündeki alanları görüntüleyebilecek yeteneklere sahip durumda. Hi-C, bu görüntüleme yeteneği sayesinde Güneş’in büyüklüğünün yüzde 0.01’i büyüklüğünde bir alanı görüntüleyebiliyor.

UCLan’dan araştırmacıların NASA ile beraber elde ettiği ultra yüksek çözünürlüklü görüntülerde de 500 km büyüklüğünde sıcak elektrikli gaz şeritleri görülüyor. Bilim insanları, bu şeritlerin nasıl ortaya çıktığını henüz belirleyemediler. Araştırmacılar, bu ipliklerin nasıl ortaya çıktığını bularak Güneş’teki patlamaları ve Güneş fırtınalarını daha iyi anlayabileceklerini düşünüyorlar.

Dünya ile Güneş arasındaki ilişki daha iyi anlaşılabilir

UCLan’da Güneş fiziği profesörü olarak görev yapan Robert Walsh, Güneş’in ilk kez ultra yüksek çözünürlüklü görüntülerinin elde edildiğini söyledi. Walsh, daha önceki standart Güneş görüntülerinin aksine Hi-C teleskobunun Güneş’in bir parçasından yüksek çözünürlükte görüntüler verdiğini belirtti.

Robert Walsh ile beraber çalışmada yer alan Tom Williams ise Hi-C tarafından elde edilen görüntülerin Güneş’te meydana gelen olayların modellenmesi ve tahmin edilmesi için önemli olduğunu söyledi. Williams, bu şekilde Dünya ile Güneş arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılabileceğini de sözlerine ekledi.