Soundbar’dan Güvenlik Kamerasına: Günün Fırsatları Kapsamında Alabileceğiniz İndirimli Ürünler

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Amazon ve Hepsiburada’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 29.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Günün fırsatları:

Huawei Watch GT3 Pro

Huawei Watch GT3 Pro

Titanyum gövde kullanılarak tasarlanan Huawei Watch GT 3 Pro, 2 hafta pil ömrü ve gün boyu sağlık takibi imkânı sunuyor. Saat, 46 mm inceliğindeki saat, 6.899,00 TL ile günün fırsatları arasında.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar

HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar

NVIDIA GeForce RTX 40 Serisi GPU'lara sahip HP Victus’un 16,1” ekranı ve 512 GB SSD kapasitesi ile oyun deneyiminizi iyileştirebilirsiniz. Bilgisayar, %13 Prime fırsatıyla 39.999,00 TL’ye düşmüş durumda.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

LG UltraGear 24GS60F-B Monitör

LG UltraGear 24GS60F-B Monitör

23,8 inç Full HD ekrana sahip LG Monitör, 180 Hz yenileme hızı, 1 ms tepki süresi, NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync özellikleri ile dikkat çekiyor. Monitörü 4.199,00 TL’ye satın alabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung HW-C400 2.0 Kanal 20 W Soundbar

Samsung HW-C400 2.0 Kanal 20 W Soundbar

Sesi yukarı ve aşağı yayarak odayı dolduran çevresel ses genişletmeye sahip Samsung soundbar, dahili Woofer hoparlör ile ön plana çıkıyor. Ürün, Hepsiburada’da 2.725,90 TL’ye satışta.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Huawei Freebuds 5i Kulaklık

Huawei Freebuds 5i Kulaklık

28 saat pil ömrü, Bluetooth 5.2 bağlantısı ve aynı anda 2 cihaza bağlanabilmesiyle dikkat çeken Huawei Freebuds 5i, 2.179,00 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Philips Aqua Trio 7000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge

Philips Aqua Trio 7000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge

25 dakikaya kadar çalışma süresi sağlayan Philips süpürge; AquaSpin teknolojisine, iki adet yüksek hızda dönen fırçaya ve ayarlanabilir temizleme modlarına sahip. Süpürgeyi 10.199,00 TL’ye satın alabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

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TP-LINK Tapo C510W Güvenlik Kamerası

TP-LINK Tapo C510W Güvenlik Kamerası

2K çözünürlüğe ve gece görüşüne sahip kamera, 360° yatay görüntüleme yapabiliyor. İki yönlü ses aktarımı da bulunan bu kamerayı almak isterseniz 909,00 TL’ye düştü.

Kullanıcı yorumu:

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