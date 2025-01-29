Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.
Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
''Bu içerik 29.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Günün fırsatları:
Huawei Watch GT3 Pro
Titanyum gövde kullanılarak tasarlanan Huawei Watch GT 3 Pro, 2 hafta pil ömrü ve gün boyu sağlık takibi imkânı sunuyor. Saat, 46 mm inceliğindeki saat, 6.899,00 TL ile günün fırsatları arasında.
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HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar
NVIDIA GeForce RTX 40 Serisi GPU'lara sahip HP Victus’un 16,1” ekranı ve 512 GB SSD kapasitesi ile oyun deneyiminizi iyileştirebilirsiniz. Bilgisayar, %13 Prime fırsatıyla 39.999,00 TL’ye düşmüş durumda.
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LG UltraGear 24GS60F-B Monitör
23,8 inç Full HD ekrana sahip LG Monitör, 180 Hz yenileme hızı, 1 ms tepki süresi, NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync özellikleri ile dikkat çekiyor. Monitörü 4.199,00 TL’ye satın alabilirsiniz.
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Samsung HW-C400 2.0 Kanal 20 W Soundbar
Sesi yukarı ve aşağı yayarak odayı dolduran çevresel ses genişletmeye sahip Samsung soundbar, dahili Woofer hoparlör ile ön plana çıkıyor. Ürün, Hepsiburada’da 2.725,90 TL’ye satışta.
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Huawei Freebuds 5i Kulaklık
28 saat pil ömrü, Bluetooth 5.2 bağlantısı ve aynı anda 2 cihaza bağlanabilmesiyle dikkat çeken Huawei Freebuds 5i, 2.179,00 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.
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Philips Aqua Trio 7000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge
25 dakikaya kadar çalışma süresi sağlayan Philips süpürge; AquaSpin teknolojisine, iki adet yüksek hızda dönen fırçaya ve ayarlanabilir temizleme modlarına sahip. Süpürgeyi 10.199,00 TL’ye satın alabilirsiniz.
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TP-LINK Tapo C510W Güvenlik Kamerası
2K çözünürlüğe ve gece görüşüne sahip kamera, 360° yatay görüntüleme yapabiliyor. İki yönlü ses aktarımı da bulunan bu kamerayı almak isterseniz 909,00 TL’ye düştü.
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