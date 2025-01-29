Amazon ve Hepsiburada’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 29.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Titanyum gövde kullanılarak tasarlanan Huawei Watch GT 3 Pro, 2 hafta pil ömrü ve gün boyu sağlık takibi imkânı sunuyor. Saat, 46 mm inceliğindeki saat, 6.899,00 TL ile günün fırsatları arasında.

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NVIDIA GeForce RTX 40 Serisi GPU'lara sahip HP Victus’un 16,1” ekranı ve 512 GB SSD kapasitesi ile oyun deneyiminizi iyileştirebilirsiniz. Bilgisayar, %13 Prime fırsatıyla 39.999,00 TL’ye düşmüş durumda.

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23,8 inç Full HD ekrana sahip LG Monitör, 180 Hz yenileme hızı, 1 ms tepki süresi, NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync özellikleri ile dikkat çekiyor. Monitörü 4.199,00 TL’ye satın alabilirsiniz.

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Sesi yukarı ve aşağı yayarak odayı dolduran çevresel ses genişletmeye sahip Samsung soundbar, dahili Woofer hoparlör ile ön plana çıkıyor. Ürün, Hepsiburada’da 2.725,90 TL’ye satışta.

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28 saat pil ömrü, Bluetooth 5.2 bağlantısı ve aynı anda 2 cihaza bağlanabilmesiyle dikkat çeken Huawei Freebuds 5i, 2.179,00 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

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25 dakikaya kadar çalışma süresi sağlayan Philips süpürge; AquaSpin teknolojisine, iki adet yüksek hızda dönen fırçaya ve ayarlanabilir temizleme modlarına sahip. Süpürgeyi 10.199,00 TL’ye satın alabilirsiniz.

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2K çözünürlüğe ve gece görüşüne sahip kamera, 360° yatay görüntüleme yapabiliyor. İki yönlü ses aktarımı da bulunan bu kamerayı almak isterseniz 909,00 TL’ye düştü.

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