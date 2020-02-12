Bilgisayar Korsanları, Uyduları Silaha Dönüştürebilir

Geçtiğimiz ay, SpaceX dünyanın en büyük aktif uydu takımyıldızının operatörü olmuştu. Ocak ayı sonu itibariyle, şirketin önümüzdeki on yıl içinde 42.000 fırlatma planıyla gezegenin etrafında dönen 242 uydusunun varlığı da biliniyor. Tüm bunlar şirketin dünya çapında internet erişimi sağlama konusundaki iddialı projesinin bir parçası. Uyduları uzaya gönderme yarışı devam ederken birçok büyük şirket sıraya girmiş durumda. Peki hackerların konuyla ilgisi ne?

Yeni uydular, internet erişimini dünyanın uzak köşelerine taşımaya, çevreyi izlemeye ve küresel navigasyon sistemlerini geliştirmeye kadar günlük yaşamın birçok alanında devrim yaratma potansiyeline sahip. Tüm bunların ortasında, uzmanlar kritik bir tehlikenin oluştuğunun sinyalini veriyor: ABD uyduları ve uluslararası uydular için siber güvenlik standartları ve düzenlemelerinin olmaması.

Altyapı için tahribat yaratabilir

Siber çatışmayı inceleyen bir bilim insanının aktardığına göre, bu durum uyduların karmaşık tedarik zincirleri ve paydaş katmanları ile birleştiğinde onları siber saldırılara karşı oldukça savunmasız bırakıyor. Yani, bilgisayar korsanlarının bu uyduların kontrolünü ele geçirmesi durumunda, sonuçlar korkunç boyutlara ulaşabilir. Kötü niyetli hackerlar uyduları kapatabilir, uydulardan gelen sinyalleri sıkıştırabilir veya altyapı için tahribat yaratabilirler. Buna elektrik şebekeleri, su şebekeleri ve ulaşım sistemlerinin de dahil olduğunu söylersek sanıyoruz ki tehlikenin boyutunu daha iyi kavramanıza yardımcı olabilir.

Aynı zamanda bilgisayar korsanlarının yeni uydulardan bazılarının hızlanmalarını, yavaşlamalarını ve uzayda yön değiştirmelerini sağlayan iticileri ele geçirmesi halinde, uyduların yörüngelerini değiştirip diğer uydulara hatta Uluslararası Uzay İstasyonu'na çarpmaları bile mümkün hale gelebilir.

Özellikle küçük uydu üreticilerinin, maliyetleri düşük tutmak için hazır teknolojiyi kullandığı biliniyor. Bu bileşenlerin geniş kullanılabilirliği, bilgisayar korsanlarının güvenlik açıkları için bunları analiz edebileceği anlamına geliyor. Buna ek olarak, bileşenlerin çoğu açık kaynak teknolojisine dayandığı için de buradaki tehlike, hackerların uyduların yazılımına güvenlik açıkları ekleyebilmeleri olarak görülüyor.

Uydular tipik olarak yer istasyonlarından kontrol ediliyor ve bu istasyonlar bilgisayar korsanları tarafından kullanılabilecek yazılım güvenlik açıklarına sahip bilgisayarlarla dolu. Hackerların bu bilgisayarlara sızmaları mümkün olduğunda ise, uydulara kötü amaçlı komutlar göndermeleri de oldukça kolay hale geliyor. Kötü sonuçlara yol açabilecek bu durumların önlenmesi için bilim insanları konu üzerinde detaylı analiz ve çalışmalar yapmaya başladı. Araştırmaların sonuçları merakla bekleniyor.