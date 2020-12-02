BluTV tarafından yapılan açıklamaya göre sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlere kapanacağımız bu hafta sonu, tüm BluTV içerikleri ücretsiz olarak izlenebilecek.

Bildiğiniz üzere Türkiye, önümüzdeki hafta sonundan itibaren yeni COVID-19 tedbirlerini yürürlüğe koyacak ve cuma akşamı saat 21:00’den pazartesi sabahı 05:00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. JustWatch’un 2020 3. çeyrek verilerine göre Türkiye’nin en popüler çevrimiçi yayın servisi olan BluTV, bu sokağa çıkma yasağını hala abone olmamış dizi ve filmseverler ile bir tanışma fırsatı olarak kullanmayı amaçlıyor.

BluTV tarafından yapılan açıklamaya göre 4 Aralık Cuma akşamı 21.00 ile 6 Aralık Pazar akşamı 23.59 saatleri arasında BluTV’deki tüm içerikler, herkesin ücretsiz bir şekilde erişimine açık olacak.

BluTV içerikleri ücretsiz nasıl izlenir?

Hafta sonu geçerli olacak ücretsiz erişim kampanyasından faydalanmak isteyen internet kullanıcıları, BluTV’nin internet sitesine e-posta adreslerini girerek bir kod alacaklar. Bu kod ile de hafta sonu boyunca BluTV’deki tüm içerikleri ücretsiz bir şekilde izleyebilecekler.