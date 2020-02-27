Netflix Original'in Türkiye’deki ilk yapımı Hakan: Muhafız dava konusu oldu. Adem Bıyık isimli senarist, dizinin senaryosunun kendisinden çalındığını iddia ederek dizinin yapım şirketine dava açtı.

Hakan: Muhafız’ın üçüncü sezonu önümüzdeki günlerde Netflix’te yayınlanacak. Dizinin gelecek sezonu ile ilgili gelen haberlerin yanında şimdi, dizinin konu olduğu bir de dava gündeme taşındı. Senarist Adem Bıyık, dizinin senaryosunun kendisinin olduğu gerekçesiyle dizinin yapım şirketi O3’e dava açtı.

Adem Bıyık’ın açtığı dava bugün İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Mahkemeye Adem Bıyık’ın avukatıyla beraber O3’ün avukatı katıldı. Mahkemenin hakimi, davanın konusunun Adem Bıyık’ın hak sahibi olduğu “Kerem İstanbul’un Oğlu” adlı senaryonun O3 yapım şirketi tarafından “Hakan: Muhafız” adlı dizinin yapımında uyarlanarak, izinsiz kullanımı olduğunu açıkladı.

Hakan: Muhafız'ın senaryosu bilirkişiler tarafından incelenecek:

Görülen duruşmada, Adem Bıyık’ın avukatı, Hakan: Muhafız’ın ilk 3 bölümünün senaryosunun bilirkişiler tarafından incelenmesini istedi. Avukat, senaryonun özellikle diyaloglar, sahne geçişleri, ana karakter konumlandırmaları, hikaye gelişimi ve karakterlerin arasında ilişki yönünden bilirkişiler tarafından incelenmesini istedi.

Duruşma sonunda mahkeme, O3 yapım şirketinden Hakan: Muhafız’ın ilk 3 bölüm senaryosunu istedi. Dizinin ilk 3 bölümünün senaryosu bir FSEK uzmanı (Fikir ve sanat eserleri kanunu uzmanı), bir senarist ve bir yazardan oluşan bir bilirkişi heyeti tarafından incelenecek. Senarist Adem Bıyık’ın Hakan: Muhafız’ın yapım şirketi O3’e açtığı dava 24 Eylül tarihinde yeniden görülecek. 24 Eylül’de görülecek duruşmada, bilirkişi heyeti tarafından hazırlanacak raporu da incelenecek.