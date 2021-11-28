Half-Life 3 Uzun Bir süre Daha Gelmeyecek Gibi Duruyor

Valve'ye dair haberler yayınlamasıyla bilinen bir Youtuber, Half-Life severleri üzmesi oldukça muhtemel bazı açıklamalarda bulundu. Görünen o ki Half-Life 3 uzun bir süre daha gerçekleşmeyecek.

İnternette dolaşan bazı raporlar ve dedikodulara rağmen, Half-Life 3 hala daha aktif olarak geliştirilme aşamasında değil gibi duruyor. Diğer bir yandan Valve’nin, Steam Deck’in neler yapabileceğini göstermek adına en iyi şekilde tasarlanmış bir RTS/FPS iş birliği de dahil olmak üzere başka Half-Life projelerini geliştirme aşamasında olduğu söyleniyor.

Valve'nin geliştirilmekte olduğu söylenen çeşitli projeleri detaylandıran YouTube kanalında yeni bir video yayınlayan Valve News Network’un yaratıcısı Tyler McVicker'in paylaştığı ayrıntılardan en ilginci ise; Half-Life'a dair kulağa pek de ‘umut vaad edici’ gelmeyen haberlerin yanı sıra "nostalji şenliği" olarak tanımlanan Citadel kod adlı bir FPS/RTS kooperatif oyun projesi gibi duruyor.

Görünürde bir süre daha Half-Life 3 yok

Diğer pek çok projeden farklı olarak Citadel, hala geliştirme aşamasında gibi görünüyor ve McVicker, oyunu görmemizin önümüzdeki bir buçuk ila iki yıl içinde gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Ancak görünen o ki aynı şeyi aktif geliştirme aşamasında görünmeyen Half-Life 3 için söylemek pek de mümkün değil. McVicker, “Valve'de herhangi bir geleneksel fare ve klavye FPS'si gerçekleşmiyor” ifadelerini kullanıyor.

Buna ek olara McVicker, Half-Life: Alyx'in VR tabanlı devamı gibi görünen “HLX”den de bahsediyor. 2021 boyunca veri madenlerinde ortaya çıkan ancak görünüşe göre sadece "mekanik test aşamalarında" olan oyun için McVicker, oyunun Valve'de "PC'deki VR platformuyla ilgili artan bir hayal kırıklığı" olduğunu ve giderek daha az insanın bu donanım tabanı üzerinde çalıştığını kaydediyor.

Half-Life: Alyx’in çok fazla sevildiğini ve kesinlikle bir devam oyunu ya da Half-Life 3 için olasılıklara kapı araladığını düşündüğümüzde bunları duymak son derece büyük bir hayal kırıklığı. Yine de, McVicker'ın da belirttiği üzere burada söylenen her şeyin onaylanana kadar sadece bir söylentiden ibaret olduğunu unutmamak ve bu sebeple de konuya dair her şeye sağlık miktarda şüpheyle yaklaşmak en mantıklısı olacaktır. Merak edenleriniz olursa videoyu aşağıdan izleyebilir: