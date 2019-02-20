NASA ile birlikte çalışan bir bilim insanı, Güneş Sistemi'mizin kaderine dair ipuçları verebilecek eski, soğuk ve ölmekte olan bir cüce yıldız keşfetti

Alman bir bilim insanı olan Melina Thévenot, Avrupa Uzay Ajansı’nın Gaia uzay aracı tarafından toplanan bilgiler üzerinde araştırma yaparken bir anomali keşfetti. Başta uzay aracından gelen dosyaların bozuk olduğunu düşünse de, NASA’nın Kızıl Ötesi Yüzey Kaşifinden gelen fotoğrafların kaynaklarını incelediğinde dosyaların işe yarayabileceğine karar verdi. Ardından fotoğrafları Neptün gezegeninin etrafındaki cüce gezegenleri araştıran bir ekibe teslim etti.

Ekibin liderleri, araştırma için Hawaii’de bulunan Keck II teleskobunu kullanmaya karar verdi. Gökyüzündeki bu ufak noktaya odaklanmaları ve teleskoptan gelen raporlarla birlikte dosyaların bozuk olmadığı doğrulanmış oldu. Bu, keşfettikleri en eski, en soğuk beyaz cüce gezegendi ve etrafında toz bulutundan oluşan halkası vardı.

Ekibin sözcülerinden ve aynı zamanda bir gökbilimci olan John Debes verdiği bir röportajda ”Bu beyaz cüce gezegen o kadar eski ki, halkasına güç veren işleyiş milyarlarca yıl önce çalışmaya başlamış olmalı. Bu yıldız, gezegen sistemleri hakkındaki varsayımlarımızı gerçekten zora sokuyor. Özel olan yanı ise, tipik beyaz cüce gezegenlerden çok daha eski olması. Şu an elimizde bulunan teknoloji ile bu işleyişi açıklamak biraz zor fakat doğa ana bir şekilde hallediyor” diyor.