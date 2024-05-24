Yeni bir çalışma, besin türleri ile beynin yaşlanması arasındaki ilişkileri inceledi. Sonuçlarda, bir diyet türünün yaşlanmayı yavaşlattığı görüldü.

Bilim insanları, yaşlanmanın biyolojik sürecini daha iyi anlamak, daha uzun yaşam sürmemizi sağlamak ve ilerleyen yaşlarda nasıl daha sağlıklı kalabileceğimizi göstermek için düzenli olarak çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu konuda yapılan yeni bir çalışma da beynimizin yaşlanma hızını besin türleriyle ilişkilendiriyor.

ABD’deki Illinois Üniversitesi ve Nebraska-Lincoln Üniversitesinden araştırmacılar, yaşları 65 ila 75 arasında değişen 100 gönüllünün besin alımı ve beyin tarama sonuçlarını karşılaştırdı. Belirli diyetlerin ile daha yavaş yaşlanma ile ilişki olup olmadığı gözlemlendi. Bulgular, npj Aging üzerinden yayımlandı.

Balık, zeytin yağı ve sebze ağırlıklı olan Akdeniz diyeti, beynin yaşlanmasını yavaşlatıyor

İncelemeler sonucunda Akdeniz diyeti olarak bildiğimiz; zeytin yağı, sebze, meyve ve deniz mahsulleri ağırlığında olan beslenme türüne benzer bir şekilde beslenmenin, beynin daha yavaş yaşlanması ile ilişkili olduğu görüldü. Bu da daha önceki Akdeniz diyetinin vücudumuz için en iyi diyetlerden biri olduğunu gösteren önceki araştırmaları destekledi.

Araştırmacılar, daha kesin sonuçlar almak için gönüllülerin ne yediğini söylemesi yerine direkt olarak kan örneklerini analiz ettiler ve biyobelirteçleri aradılar. Balık ve zeytin yağındaki gibi yağ asitlerinin, ıspanak, badem ve yine zeytin yağında bulunan E vitamininin, havuç ve balkabağında yer alan pigmentlerin yararlı biyobelirteçler oldukları görüldü. Bunlara ek olarak yumurta sarısı, soya fasülyesi ve sakatatlarda görülen kolinin de faydalı olduğu ifade edildi.

Bu araştırma, kesin sonuçlar verecek kadar kapsamlı bir çalışma değil. Ancak önceki çalışmaları desteklemesiyle önemli. 2023’teki ayrı bir çalışmada da Akdeniz diyeti ile daha düşük oranda bilişsel gerileme arasında bir bağlantı bulunmuştu. Ekip, önümüzdeki dönemde klinik araştırmaları inceleyerek beslenmenin beyne olan etkileri hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışacak.