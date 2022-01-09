Hangi Üniversite Final Sınavlarını Uzaktan Yapacak?

Omicron sebebiyle vaka rekorları kırılması üniversitelerin uzaktan eğitime geçip geçmeyeceği sorusunu gündeme getirmişti. Şimdi de birçok üniversite final dönemi ile ilgili kararlarını açıkladı. İşte final sınavlarını yüz yüze veya online yapacak olan okullar.

Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron varyantı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yayılmaya başlamış, vaka sayıları 68 binlere ulaşarak rekor kırmıştı. Bu rekorlar sebebiyle de yeniden tedbir alınıp alınmayacağı, okulların, özellikle de üniversitelerin uzaktan eğitime geçip geçmeyeceği merak konusu olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, konuyla alakalı açıklamalarda bulunmuştu. Üniversitelerin kapatılmayacağını aktaran Özvar, bu durumun önümüzdeki süreçte de devam edeceğini; ancak üniversitelerin kendi kararını vererek uzaktan eğitimi belirleyebileceğini ifade etmişti. Bu açıklamalardan sonra da final sınavlarına başlayan bazı okullar salgına karşı yeni önlemlerini açıkladı.

İTÜ ve Hacettepe’de sınavlar yüz yüze

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından yapılan açıklamalara göre okulda hibrit eğitim uygulanacak. Güz dönemi sonuna kadar uygulanacak olan bu karar, öğretim üyelerinin sınıfta ders anlatmalarına; öğrencilerin ise isterlerse uzaktan isterlerse sınıftan dersi takip etmelerine olanak sağlayacak. Yıl sonu final sınavları ise yüz yüze gerçekleştirilecek.

Ankara’da bulunan Hacettepe Üniversitesi yönetimi ise yıl sonu sınavlarının, ‘maske, mesafe gibi gereken tedbirler uygulanarak’ yüz yüze yapılacağını açıkladı. Alınan bu karar ise vaka rekorları sebebiyle endişeli olan öğrenciler tarafından tepki çekti.

Boğaziçi kararı akademisyenlere bıraktı, Koç Üniversitesi sınavları çevrim içi yapma kararı aldı

Türkiye’nin en başarılı üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi’nden de konuya ilişkin kararlar açıklandı. Daha önce 4 Ocak’a kadar derslerin online olarak gerçekleştirileceğini aktaran okul, yıl sonu sınavlarının nasıl olacağının öğretim üyeleri tarafından belirleneceğini, isterlerse yüz yüze isterlerse online yapabileceğini ifade etti.

7 Ocak’a kadar Hukuk ve Tıp fakültesinde bulunan uygulamalı dersler haricinde uzaktan eğitim uygulanacağını açıklayan Koç Üniversitesi, 10-21 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek olan güz dönü yarıyıl sınavlarının da tıpkı dersler gibi çevrim içi yapılacağını aktardı.

Çoğu üniversite, sınavları yüz yüze yaparak ‘hibrit’ eğitim kararını uygulamaya devam edecek

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi yönetimi tarafından alınan kararlara göre, okuldaki sınavların yüz yüze derslerin ise uzaktan yapılması kararına varıldı. Sahne ve atölyelerin ise ‘seyreltilmiş’ olarak kullanılabileceği ifade edildi. Derslerin online, sınavların ise yüz yüze yapmayı planlayan İstanbul Bilgi Üniversitesi ise bu kararın önümüzdeki günlerde değişebileceği bilgisini aktardı.

Bunlar dışında Sabancı Üniversitesi ‘seyreltilmiş’ sınıflarda yüz yüze gerçekleştireceğini duyurdu. ODTÜ, Yıldız Teknik, 9 Eylül, Ege, Marmara, Ankara, Atatürk, Anadolu, Osmangazi, Selçuk, Yeditepe, Özyeğin gibi üniversiteler de dönem başı açıkladıkları kararlardan vazgeçmeyeceklerini, ‘hibrit’ olarak eğitime devam edeceklerini duyurdu.

Kısacası çoğu üniversite, hibrit bir şekilde eğitime devam etmeyi, final sınavlarını yüz yüze yapmayı planlıyor. Birçok öğrenci ise bu konuya tepki gösteriyor ve vakalarda yaşanan astronomik artışın onları tedirgin ettiğini vurguluyor. Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce üniversiteler tamamen uzaktan eğitime geri dönmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.