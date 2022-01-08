Turkovac'ın Geliştiricisi Solüsyon İddialarına Yanıt Verdi

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Tabipler Birliği'nden Turkovac'ın solüsyon olduğu ve bilim dünyasında kaygı ve şüphe yarattığını belirten açıklamalar gelmişti. Şimdi de aşının geliştiricilerinden Prof. Dr. Aykut Özdarandeli gelen eleştirilere de yanıt verdiği bir açıklama yaptı.

Ülkemizde vaka rekorları kırılmaya başlaması çoğu vatandaşın gözünü yerli COVID-19 aşısı Turkovac’a çevirmesine yol açmıştı. Geçtiğimiz haftalarda acil kullanım onayı alan ve randevuya açılan bu aşı hakkında bilim insanlarından farklı açıklamalar geliyordu. Aşıyı geliştiren Erciyes Üniversitesi Rektörü Mustafa Çalış, aşının Delta varyantına karşı %100 etkili olduğunu duyurmuştu. Bilim kurulundan Prof. Dr. Ateş Kara da aşının Omicron’a karşı koruma sağladığını ifade etmişti.

Ancak yerli aşı hakkında bazı tartışmalar da geçtiğimiz günlerde patlak vermişti. Türk Tabipler Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, üçüncü faz çalışma sonuçları bitmeden ve veriler bilimsel dergilerde yayımlanmadan Turkovac’a acil kullanım onayı verilmesinin yanlış olduğunu, aşının koruyuculuğu ve yan etkileri ile ilgili herhangi bir verinin olmadığını açıklamıştı. Ayrıca TTB Genel Sekreteri Turkovac’ın bir aşı olmadığını, aşı olduğu iddia edilen bir solüsyon olduğunu ifade etmişti. Şimdi de aşının geliştiricisi Prof. Aykut Özdarendeli gelen eleştiriler ile ilgili konuştu.

“Acil kullanım onayı bağımsız komisyonlar tarafından verildi”

Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Turkovac’a acil kullanım onayının bağımsız komisyonlar tarafından verildiğini, bu yüzden hiçbir tereddüde gerek olmadığını ifade etti. Faz-3 çalışmalarının 28 ilde devam ettiğini söyleyen Özdarendeli ayrıca açıklamalarında: “Gelen eleştirilerden haberim var. Benim de şahsen yürütücülüğünü yaptığım Faz-1, Faz-2 verilerini bakanlığa sunduk. Klinik öncesi çalışmaları da Vaccine dergisinde yayımladık. Faz-1 ve Faz-2 çalışmalarımızı da en kısa sürede bir dergiye göndereceğiz” ifadelerine yer verdi.

Aşının geliştiricisinden bu tarz açıklamalar gelse de TTB, Turkovac’ın bilim dünyasında şüphe ve kaygı uyandırdığını düşünüyor. Ayrıca fareler üzerinde gerçekleştirilen deney sonuçlarının insanlarla aynı sonuçlar vermeyeceği, gönüllü gruplarla yan etkilerin ve koruyuculuk oranlarının araştırılması gerektiği Türkiye Tabipler Birliği tarafından vurgulanıyor.