Hasta Olduğumuzda, Ateşin 39-40 Dereceye Dayanmasının Sebebi Nedir?

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Hasta olduğumuzda neden ateşimizin çıktığını ve tabiri caizse cayır cayır yandığımızı hiç düşündünüz mü? Üstelik onu düşürmek, oldukça zor!

Gribin veya soğuk algınlığının sebep olduğu tüm şikâyetler elbette can sıkıcıdır. Ancak ateş, vücut sıcaklığını arttırmakla birlikte farklı semptomları da beraberinde getirir.

Peki neden ateşleniyoruz? Ateşin vücudumuzda nasıl bir etkisi var?

Aslında bu durum, bağışıklık hücrelerimizle ilgilidir.

ateş

Bir enfeksiyon sırasında bağışıklık hücrelerimiz, virüs veya bakteri gibi yabancı istilacıları tespit ettiğinde, pirojen isimli ateşe neden olan kimyasallar salgılarlar. Bu kimyasallar, beyne gider ve hipotalamustaki sıcaklığa duyarlı nöronları etkisi altına alır.

Nöronlar da vücudun termostatını çevirmek ve ateşi başlatmak için prostaglandin ismi verilen hormon benzeri maddeler salgılarlar. 

Ayrıca daha yüksek bir vücut sıcaklıklığı, bağışıklık sistemini daha iyi bir savaşçı yapar.

ateş

Vücut sıcaklığı yükseldiğinde hücreler, enfeksiyonla savaşmak için bağışıklık yollarını aktive eden ısı şoku proteinleri üretir. Bu ısı şoku proteinleri normalde vücut, yabancı istilacılara karşı kendini korumaya çalışırken iltihaplanma sırasında harekete geçer. 

Yine hastalık sırasındaki bu ateş, ortalama büyüklükteki bir çocuk veya yetişkinde, tıbbı müdahaleye ihtiyaç duyulmadan birkaç gün içerisinde geçer. Ancak ateş, ısrarla sizi bırakmıyorsa bir sağlık kuruluşunu ziyaret etmeniz fayda olacaktır. 

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