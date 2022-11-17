Haftalarca Süren Grip ve Öksürüğe Sebep Olan Şey Ne?

Özellikle son aylarda çevrenizdeki insanların hastalandığına ve hastalıklarının bir türlü geçmediğine şahit olmuşsunuzdur. 'Griptir, geçer' diye düşündüğümüz bu hastalık bir çeşit grip olsa da maalesef ki geçmek bilmiyor. Peki bu durumun sebebi ne?

Doktorlar, bunun yeni bir grip salgını olduğunu belirtse de çoğu zaman küçümsediğimiz gribe benzeyen hastalık, diğerlerine nazaran oldukça inatçı. Zira hastaların bazıları yaklaşık 1 ay sürdüğünü bile söylüyor. Peki neden?

Basitçe açıklamak gerekirse bu duruma sebep olan şeyin yeni bir grip salgını olduğu düşünülüyor. Ancak diğer grip salgınlarından oldukça farklı. Bunun sebebini sizler için araştırdık ve bir uzmana sorduk.

Bildiğiniz griplere benzemiyor çünkü biz de eskisi gibi değiliz.

Her yıl farklı virüslerle boğuşuyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl, 2019 yılından bu yana hayatımızda olan Covid-19 ve varyantları yine içimizdeydi. Covid-19'a bir kez yakalanmak ise bağışıklık sisteminizde yıpratıcı etkilere yol açıyor. Yani sizi, dışarıdan gelebilecek yeni virüslere karşı daha savunmasız bırakıyor.

Yeni ortaya çıkan bu grip salgınında da daha önce vücudumuza giren virüslerin etkisi devam ettiği için daha ağır bir hastalık süreci geçiriyoruz. Üstelik Covid-19 virüsü de hala aramızda...

Pandemi sürecinden çıkmış olduğumuzu da unutmayalım.

Geçtiğimiz yıllarda hepimiz, Covid-19 salgını dolayısıyla uzun bir pandemi sürecine girmiştik. Günler, haftalar boyunca evden çıkmadığımız sokağa çıkma yasakları yaşamıştık. Yasaklar kalktıktan sonra ise yine birçoğumuz evden çıkmak, maskelerimizi çıkartmak konusunda tedirginlik yaşadık. Yani dışarıdaki virüslere karşı daha korumacıydık.

Şimdilerdeyse neredeyse hiç kimse maske takmıyor ve herkes dilediği gibi gezip dolaşıyor. Kalabalık ortama girdiğimizde ‘virüs korkusunu’ daha az yaşıyoruz. Bunun bir sonucu olarak da çok fazla insanın bir arada bulunduğu ortamlarda, daha önce yayılamayan virüsler kolay bir şekilde etkisini gösterebiliyor.

Üstelik çevremizde sadece grip virüsü dolaşmıyor.

RSV (sinsityal solunum virüsü) de Influenza A (grip) gibi yayılıyor. Tıpkı bir grip gibi bulaşıcı ve neredeyse aynı belirtilere sahip. Ancak geçtiğimiz yıllarda soğuk algınlığı ya da diğer adıyla grip kadar sık rastlanan bir rahatsızlık değildi. Son birkaç aydır ise RSV vakalarında ciddi bir artış yaşanıyor.

Pandemi sürecinden çıkmış olmamız, Covid-19'u atlatmanın bedenimizde bıraktığı etkiler derken de RSV ve Influenza A gibi virüslere adeta gün doğdu ve tabii ki mevsimsel grip sürecinde birçok insan hastalanmaya başladı.

RSV’nin belirtileri ise griple oldukça benziyor.

Grip olduğunuzda vücudunuzda gördüğünüz ilk belirtiler kas ve eklem ağrılarıyla birlikte gelen yüksek ateştir. Ancak RSV ilk olarak kuru öksürük, ateş, solunum yolu rahatsızlıkları, burun akıntısıyla vücuttaki etkisini gösterir. İki hastalığın belirtileri benzer görünse de RSV virüsüne yakalanan kişilerde solunum yollarında oluşan rahatsızlıklar gribe kıyasla daha inatçıdır.

20 yıldan uzun süredir virüsler üzerine araştırma yapan, sosyal medyada yaptığı bilgilendirici paylaşımlarla tanıdığımız Virolog ve Biyoteknoloji Uzmanı Dr. Semih Tareen’den aldığımız bilgilere göre; grip, RSV ve Covid-19 virüslerinin birleşip bu yeni salgını oluşturduğuna dair henüz kesin bir kanıt yok. Ancak Tareen, birden fazla virüsün birleşerek hibrit bir virüs oluşturabileceğinin altını çiziyor. Zira geçtiğimiz günlerde de RSV ve Influenza A virüslerinin bir hibrit virüs oluşturduğunu görmüştük...

Çevremizdeki birçok insanı, bizi etkileyen bu salgın herkeste farklılık gösteriyor olabilir. Yeni bir grip virüsü, hibrit bir virüs veya RSV sebebiyle hastalanmış olabilirsiniz. Birçok hastalığın ortak noktaları olsa da en iyi teşhisi yine doktorunuz belirleyecektir.

Peki kimler risk grubunda?

Normal şartlarda grip, yaşlı veya bağışıklığı düşük kişilerde daha fazla etkisini gösterir. Ancak bazı ender durumlarda grip virüsü genç ve sağlıklı kişileri de hayat standartlarını etkileyecek şekilde etkisi altına alabilir.

İspanyol gribi olarak bilinen virüsün en çok 18-30 yaş arası kişilerde ölümcül etkilere sahip olması da buna en güzel örneklerden biri. Zira hastalanmamıza sebep olan Influenza virüsü sürekli olarak değişir. Bu sebeple bir önceki yıl hiç grip olmamanız, bu yıl da olmayacağınız veya hafif atlatacağınız anlamına gelmiyor. Yani risk grubu da virüsle birlikte değişiklik gösterebiliyor.

6 aylık ve üzeri, alerjisi veya rahatsızlığı olmayan herkesin mutlaka grip aşısı yaptırması gerekiyor.

Dr. Semih Tareen’den edindiğimiz bilgilere göre bu yılki grip virüsü Kuzey yarım kürede etkisini yeni yeni göstermeye başladı. Bu sebeple de Tareen, 6 aylık ve üzeri, hamileliğinin ilk 3 ayını tamamlamış, yumurta ve aşı içeriğindeki maddelere karşı alerjisi olmayan herkesin grip aşısı yaptırmasını öneriyor.

Geçtiğimiz yıllarda grip aşısı yaptırdıysanız ise bu yıl yeniden bir aşı olmanız da fayda var. Zira sürekli değişen Influenza virüsüne karşı olduğumuz aşılar da her yıl yenileniyor. Bir önceki yıl salgına dönüşen virüsler, bu yılki aşının içeriğini belirliyor. Yani aşı; sizi yalnızca bir virüse karşı değil, benzer birçok virüse karşı koruyabilir. Ancak etkisi 6-8 ay arası sürmektedir.

Maalesef ki bu hastalığı biz de yaşadık...

İçeriği ele alma sebeplerimden biri; benim de bu hastalığı bizzat yaşamış olmamdı. Hatta maalesef ki Webtekno çatısı altında birlikte çalıştığımız pek çok arkadaşımız da yakın zamanda benzer şekilde rahatsızlandı. Şimdi sizlere hem kendi deneyimlerimden hem de ekip arkadaşlarımın aktardıklarından biraz bahsetmek istiyorum.

Kendimde fark ettiğim ilk şey; halsizlik, yorgunluk hissiyle birlikte boğazımda bir gıcık hissi yaşamamdı. Bu hissin ardından çok geçmeden hafif bir ateşle birlikte öksürük başladı. Öksürük ve halsizlik, yaklaşık 3 hafta boyunca yakamı bırakmadı. Bir süre sonra boğazımda bir şey olduğu için mi öksürüyorum, yoksa öksürdüğüm için mi boğazım ağrıyor bilemiyordum.

Ekip arkadaşlarımızdan da benzer hastalığı yaşayanlar; başta boğazında bir rahatsızlık hissettiklerini, ardından yutkunmakta zorlandıklarını aktarıyor. Hastalıklarının ileriki günlerinde de iç kulak ağrısı, halsizlik, eklem ağrıları ve çeşitli soğuk algınlığı semptomlarının kendisini göstermeye başladığını belirtiyorlar.

Benim veya ekip arkadaşlarımızın yaşadığı bu semptomlar, sizde farklı bir şekilde kendisini gösterebilir. Bu sebeple “Alt tarafı grip!” deyip geçmemenizi, bir doktora görünmenizi ve henüz yaptırmadıysanız grip aşınızı yaptırmanızı tavsiye ederiz. Zira grip, mart–nisan aylarına kadar sıklıkla karşımıza çıkacak gibi duruyor. Sosyal medyada ise etkilerini şimdiden görüyoruz...

Hatta benzer hastalığı yaşayan kişiler, Ekşi Sözlük'te de bir başlık altında toplanmış durumda.

Twitter'da da birçok kullanıcı bu 'geçmeyen gribi' sorguluyor.

Grip, tedavisi olan bir hastalık. Gribe yakalanmamak veya hastalığınızın tekrarlamaması için aşılanmanızı tavsiye ederiz. Peki sizin çevrenizde bu grip salgınına yakalanan oldu mu? Karşılaştığınız şeyleri yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.