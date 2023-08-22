1.6 milyon kişinin sağlık verisi ile yapılan bir araştırma, bazı hastalıklara yakalanma sırasının, yaşam süresini etkilediğini ortaya koydu. Alanında ilk olarak kayıtlara geçen çalışma, dikkat çeken sonuçlar sundu.

Birleşik Krallık'ta yapılan araştırma, insanların yıllar içerisinde yakalandıkları hastalıkların sırasının, yaşam süresini etkilediğini ortaya koydu. Öyle ki aynı hastalıklarla farklı sıralarda yakalanan hastaların yaşam sürelerinde dikkate değer değişiklikler oluyordu. Gelin hep birlikte bu ilginç araştırmaya yakından bakalım.

Bir grup bilim insanı, Galler'de yaşamını sürdüren 25 yaş ve üzeri 1.6 milyon bireyin sağlık verileri üzerinde analiz çalışmaları yaptı. Bireylerin sağlık geçmişlerinin 20 yıllık özetlerini inceleyen uzmanlar, psikoz, diyabet ve konjestif kalp yetmezliği hastalıkları üzerinden değerlendirmelerde bulundular. Yapılan araştırma; sırasıyla diyabet, psikoz ve konjestif kalp yetmezliği hastalıklarına yakalanan bireylerin ömürlerinin daha kısa olduğunun anlaşılmasını sağladı.

Hastalıklara bu sırayla yakalanmak, beklenen ömrü 13 yıl kısaltıyor!

Birleşik Krallık'taki araştırmaya göre önce diyabet, ardından psikoz ve en sonunda da konjestif kalp yetmezliği hastalığına yakalanan bir bireyin beklenen yaşam süresi, diğer bireylere kıyasla 13 yıla kadar azalıyordu. Üstelik farklı sıralardaki kombinasyonlar, farklı sonuçlar ortaya koydu. Bilim insanları, bu hastalıklara farklı bir sıralamada yakalanan bireylerdeki beklenen yaşam süresi farkının 10 yıla kadar ulaşabildiğini açıkladılar.

Tüm bunlara ek olarak; sırasıyla diyabet, psikoz ve konjestif kalp yetmezliği hastalıklarına yakalanan bireylerin, yeni bir ciddi hastalığa yakalanma veya son teşhisten sonraki 5 yıl içerisinde hayatını kaybetme oranı, diğerlerine göre daha fazlaydı. Ancak bazı ilginç hususlar da var. Şöyle ki sadece psikoza yakalanmak, herhangi bir sırayla psikoz ve diyabete yakalanmaktan daha tehlikeliydi. Konjestif kalp yetmezliğinin tek başına veya psikozla birlikte görülmesinin ise "diyabet, psikoz ve konjestif kalp yetmezliği" kombinasyonundan sonraki en tehlikeli olasılık olduğu tespit edildi.

Swansea Üniversitesi bünyesinde çalışan Prof. Rhiannon Owen liderliğinde yapılan çalışma, kendi alanında bir ilk. Ancak daha ilk çalışmadan çok önemli sonuçlara ulaşılmış durumda. Bunun göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten uzmanlar, araştırma kapsamında geçen hastalıklara sahip insanların doktorlarıyla görüşebileceklerini ifade ediyorlar. Uzmanlara göre eğer bir diyabet hastası doktoru ile görüşür ve psikoza karşı erkenden tedbir alırsa, yaşam süresinde iyileşme görülebilir...