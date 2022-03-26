Pek çoğumuzun yazın geldiğini görmek için sıklıkla hava durumu uygulamalarımıza bakıyoruz. Hava durumu tahminlerinin yanlış çıkması ise biraz sinir bozucu olabiliyor. Bu olasılığı mümkün olduğu kadar en aza indiren Camaliot adlı uygulama duyuruldu. Peki nasıl çalışıyor?

Birçoğumuz havaların ısındığını görmek ümidiyle sıkça telefonlarımızdan hava durumunu kontrol ediyoruz. Bu hava durumu uygulamaları genelde doğru bilgiler sunsa da haftanın birkaç günü eksik veya yanlış bilgiler verebiliyor.

Özellikle havaların ısınmasını beklediğimiz bu günlerde, pek çoğumuz bu hava durumlarındaki yanlış bilgiler sonrası hayal kırıklığına uğrayabiliyoruz. Bunun önüne geçmek ve herkesin bulunduğu konuma göre en doğru tahminlere erişebilmesi için bir uygulama geliştirildi. Camaliot adı verilen uygulama sayesinde artık akıllı telefonlarımızdan daha doğru veriler elde edebiliyoruz. Peki nasıl?

Camaliot, Android telefonlara uydudan gelen sinyalleri kullanarak hava tahmini yapabiliyor

Avrupa Uzay Ajansı tarafından finanse edilen bu yeni uygulama, telefonunuzun GPS verilerini aracılığıyla uydu ağlarından genel sinyalleri arıyor. Telefonunuza gelen bu sinyaller, uydu aracı tarafından not edilerek nerede olduğunuza bağlı olarak sinyallerin telefonunuza ulaştığı süre hesaplanıyor. Bu süre hesaplandıktan sonra da, havadaki su buharı miktarının uydu sinyalini nasıl etkilediği gözlemlenerek olası hava tahminleri daha doğru bir şekilde elde edilebiliyor.

Araştırmacılar ‘Camaliot’ adı verdikleri bu sistemle herkesin kendi akıllı telefonundan bulundukları konum ve zamana göre mevcut ve olası hava durumlarını saptayabiliyor. Aynı zamanda bu uydu sinyalleri sadece atmosferdeki değil, Dünya’nın uzaya yakın kısmı olan iyonosferdeki değişimler de tespit edilebiliyor. Camaliot yardımıyla dünyanın dört bir yanından birkaç farklı uydu takımyıldızından bilgi toplanabilmesi amaçlanıyor. Daha çok uydu kullanılması da telefonlarımıza gelen hava durumu bilgilerinin daha doğru olması anlamına geliyor.

Uygulama Andorid 7.0 ve üzeri telefonlarda kullanılabiliyor

Camaliot şimdilik sadece Andorid 7.0 ve üzeri sürümlerde çalışıyor. Eski model bir akıllı telefona sahipseniz, uygulamayı kullanabiliyor olsanız da bu uygulama çift frekanslı alıcılara sahip telefonlarda en doğru verilere ulaşabiliyor. Çoğunlukla Qualcomm’un Snapdragon 5G yonga setine sahip olan telefonlarda daha çok veri toplanabiliyor. Bu telefonlardan bazıları ise şunlar: Google Pixel 4A, Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy 21 Ultra.

Hava durumlarının yanlış çıkmasından sıkıldıysanız ve Andorid 7.0 ve üzeri bir sürüm kullanıyorsanız, bence bu uygulamayı bir deneyebilirsiniz. Sonuçta kendi telefonuna özel olarak gönderilen tahminleri elde etmek istemez ki? Camaliot'u hemen indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.