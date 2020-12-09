HAVELSAN, Yaklaşık Çeyrek Asırlık Logosunu Değiştirdi

HAVELSAN, merkez yerleşkesinde gerçekleştirdiği bir tören ile logosunu resmi olarak değiştirdi. HAVELSAN yöneticilerine göre yeni logo, yeni vizyonun bir parçası olacak.

Savunma ve siber güvenlik sektörlerinde uzun yıllardır hizmet vermekte olan ve geliştirdiği teknolojileri yurt dışına da ihraç eden HAVELSAN, uzun yıllardır kullanmakta olduğu logosunu değiştirdi. Yeni logo, şirketin merkez yerleşkesinde gerçekleştirilen bir tören ile resmen tanıtıldı.

HAVELSAN Merkez Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen logo tanıtımı etkinliğine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Sadık Piyade, HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Murat Şeker, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar katılım gösterirken, etkinlik sosyal medya üzerinden de canlı yayınladı.

HAVELSAN'ın yeni logosu ve eski logosu

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, "Logo değişimi, HAVELSAN'ın teknolojik dönüşümünün ve vizyonunun bir parçası." ifadelerini kullanırken yeni bir vizyon, strateji ve teknoloji aklının olmazsa olmazının, yepyeni bir yüz ve marka kimliği olduğunu söyledi.

HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Murat Şeker ise logonun, bir kurumun en önemli simgelerinden biri olduğunu ifade ederek, "Dünümüzü unutmadan, çizgimizi bozmadan, geçmişimizden aldığımız ilham ve deneyimle çağın gereksinimleri için çalışıyor, büyük bir inanç ve verimlilikle yarınları kodluyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise yaptığı konuşmada "Türk savunma sanayinin önemli aktörlerden biri olan HAVELSAN'ın yaklaşık çeyrek asırlık logosunun değişimi bir anlamda; salgınla mücadele edilen şu dönemde sektörümüzün kararlılıkla çalışmaya devam ettiğinin ve edeceğinin bir göstergesidir. Bu süreçte katkısı ve emeği olan herkesi kutluyor, yeni logonun HAVELSAN'a hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.