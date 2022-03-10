Türlerin devamlılığı açısından zorunlu olan üreme, tüm canlılar için ortak bir özelliktir fakat doğadaki her bir canlının çiftleşmeye hazırlanma evreleri ve çiftleşme yöntemleri oldukça farklı olabiliyor. Öyle ki dişisinin idrarını içenden dişisinin göbeğinde kaybolmaya kadar giden tuhaf ritüeller görülebiliyor.

Bazı hayvanlar, tüm yaşamları boyunca tek bir eş seçip ömürlerini ona adayabilirken bazı hayvanlar ise mümkün olduğu kadar çok türüyle çiftleşmek ister. İnsanlarda olduğu gibi hayvanlar aleminde de erkekler dişilerini veya dişiler erkeklerini etkilemek adına çeşitli ve çoğu bize tuhaf gelen ritüeller gerçekleştirebilirler. Dişiler ise genelde seçen konumundadır ve erkeklerin kur taktiklerine, çiftleşmeye hazırlanmak için yaptıkları ritüellere göre seçerler.

Eşcinsellik, hermafroditlik yani hem erkek hem de dişi cinsel organa sahip olma durumu veya erkeklerin doğurması gibi olaylar da doğada gözlemlenebiliyor. Örneğin denizatlarının erkekleri doğum yapabiliyor. Solucanlar, süngerler gibi omurgasız canlıların bazılarında ise hermafroditlik gözlemlenebiliyor.

Doğada, her türden canlının, eşlerini etkilemek ve genlerinin devamını sağlamak adına edindiği çiftleşme ritüellerini sizler için derledik.

(Fare ve yılan gibi hayvanları görmekten etkilenenler için rahatsız fotoğraflar içerebilir!)

Hayvanların ilginç çiftleşme ritüelleri:

Erkek fener balığı dişisinin bedeninde kaybolur.

Kapuçin maymunlarının erkekleri, kendi idrarlarını vücutlarına sürer.

Yılanların iki penisi bulunur.

Engerek yılanının erkeği çiftleşmeden önce güneşlenir.

Erkek zürafalar dişilerinin idrarını içer.

Anakonda yılanları 1 ay boyunca çiftleşebilir.

Timsahlar sürekli ereksiyon halindedir.

Spiral vajinaya sahip olan dişi ördekler erkeklerin penisini sıkıştırabilir.

Dövüşken kuşlarda üç tür erkek vardır.

Denizatlarının erkekleri doğurur.

Keseli fareler ölene kadar çiftleşir.

Karadul örümceği erkeğini yer.

Erkek fener balığı dişisinin bedeninde kaybolur.

Fener balıkları derin sularda yaşadıkları için bilim insanları tarafından gözlemlenmesi zordu. Fakat geçtiğimiz yıllarda ilk defa çiftleşmeleri kaydedilebildi ve oldukça tuhaf bir çiftleşme ritüeline sahip oldukları ortaya çıktı. Fener balıklarının erkekleri, çiftleşmek için dişilerinin üzerinde yaşamaya başlarlar. Hatta tam anlamıyla dişilerine yapışırlar. Erkek, dişisini döllediğinde ise bir daha ayrılmamak üzere birbirlerine kenetleniyorlar. Erkek fener balığı dişisinin bedeninde kayboluyor ve tek bir vücut haline geliyorlar. Bu ilginç çiftleşme ritüelinin videosunu buradan izleyebilirsiniz.

Kapuçin maymunlarının erkekleri, kendi idrarlarını vücutlarına sürer.

Kapuçin maymunları en zeki maymun türlerinden biridir. Maymunların çoğunda gözlemlendiği üzere çiftleşme olayı genel anlamda önemlidir ve libidoları yüksektir. Dişi kapuçin maymunları bir erkeği beğendikleri zaman erkeğe taş atma, mızmızlanma sesleri çıkarma, surat asma, dokunup kaçma ağaç dallarını sallama gibi yollarla erkeğin dikkatini çekmeye çalışabilirler. Erkek kapuçin maymunları ise dişilerinkinden çok daha tuhaf bir ritüel uygular: Çiftleşmeye hazır olduklarının haberini dişilerine vermek adına kendi idrarlarını vücutlarına sürebilirler.

Yılanların iki penisi bulunur.

Erkek yılanlar, saklanmış şekilde bulunan iki tane penise sahiptir. Her penise ise hemipenis (yarımşar penis) adı verilir. Çİftleşme sırasında istediği birini kullanır fakat yapılan araştırmalar sonucu sağ penislerini kullandıkları gözlemlenmiştir. Bu durumla ilgili Anadolu'da yaygın bir inanış ortaya çıkmıştır. Çiftleşmeye hazır olan yılanların penisleri erekte olmuş haldeyken çevrede gören insanlar ayak zannetmiş ve 'yılanların ayağı vardır' şeklinde yanlış bir inanç ortaya çıkmıştır.

Engerek yılanının erkeği çiftleşmeden önce güneşlenir.

Yılanlar kendi içerisinde de türlere ayrılır ve her bir türünün kendine has çiftleşme ritüeli bulunabilir. Buna en tuhaf örneklerden biri de engerek yılanı olabilir çünkü engerek yılanları kış uykusundan uyandıklarında, çiftleşmeye hazır olmaları için güneş ışığında ısınırlar. Bunun sebebi penislerini ısıtarak sperm üretimini arttırmaktır. Ayrıca dünyanın en zehirli yılanı olarak bilinen engerekler, birbirlerine kur yapmak için çiftleşme dansı da yapabilirler.

Erkek zürafalar dişilerinin idrarını içer.

Dikkat çekici görüntüleri sayesinde eski çağlardan beri insanların ilgisini çeken zürafalar, çiftleşme ritüelleri ile de ilgi çekmeyi hak ediyorlar. Öyle ki, dişi çiftleşmeye hazır olduğunda hareketsiz durur ve erkeği bekler, sonrasında çiftleşme gerçekleşir. Bazı durumlarda ise erkek zürafa, dişinin çiftleşmeye hazır olup olmadığını anlamak için tuhaf yöntemlere başvurabilir. Örneğin; dişinin idrarını içmek gibi.

Anakonda yılanları 1 ay boyunca çiftleşebilir.

Yılanların kendi içerisindeki ayrıldıkları türlere göre çiftleşmelerinde de farklılık olabileceğinden bahsetmiştik. Anakondalar dünyanın en büyük ve uzun yılanları olmasıyla tanınırlar. Bunun haricinde çiftleşme ritüelleri de oldukça dikkat çekicidir. Anakonda yılanları çiftleşme esnasında adeta bir top gibi görünebilirler, birbirlerini olabildiğince sıkı şekilde sarabilirler. Erkek anakonda dişisinin etrafına sanki öldürmek istercesine dolanır ve bu çiftleşme ritüeli yaklaşık 1 ay gibi uzun bir süre devam edebilir.

Timsahlar sürekli ereksiyon halindedir.

Timsahlar, sürüngen sınıfının en büyük canlılarından biridir. Korkutucu ve soğuk gürünümlerine rağmen kendi aralarında ise oldukça sosyallerdir. Yumurtlayarak çoğalırlar ve çoğu yumurtlayan canlıda olduğu gibi anne timsah yumurtalarını yavrular çıkana kadar korur. Buraya kadar her şey normal fakat ilginç olan bir detay var o da erkek timsahların penislerinin sürekli ereksiyon halinde olmasıdır.

Spiral vajinaya sahip olan dişi ördekler erkeklerin penisini sıkıştırabilir.

Ördek çiftleşmeleri, bilim dünyasında çokça araştırılıyor. Bunun sebebi ördek penislerinin ve vajinalarının alışılmamış bir yapıda olması, ayrıca zorla çiftleşmenin yaşanmasıdır. Erkek ördekler dişilere oranla sayıca fazladır, bu sebeple erkeklerin kur yapma konusunda yarışması gereken çok fazla ördek vardır. Bu durum karşısında erkek ördekler, dişileriyle 'zorla' çiftleşmeye çalışabiliyor. Buna önlem amacıyla evrimle beraber dişi ördeklerin, istemedikleri erkek ördeklerin penislerini sıkıştırıp ezmek amacıyla geliştirdiği düşünülen bir özellikleri var, o da dişilerin vajinalarının spiral şeklinde olmasıdır.

Dövüşken kuşlarda üç tür erkek vardır.

Dövüşken kuşlarda, bölge hükümdarı, uydu ve yem olarak adlandırılan üç tür erkek bulunur. Bölge hükümdarı erkekler adından da anlaşılabileceği üzere en güçlü ve agresif erkeklerdir. Uydu erkekleri ise bölge hükümdarın bölgesinde yaşayan ve bölge hükümdarı erkeklerden gizlenerek çiftleşen erkeklerdir. Yem erkekleri ise en kötü durumdakilerdir. Bunların kendi bölgeleri yoktur, çok küçüktürler ve görünüş olarak da dişilere benzeyebilirler. Uydu erkekleri gibi yemler de gizlice dişilerle çiftleşebilirler fakat aynı zamanda bölge hükümdarı kuşların da kendileriyle çiftleşmesine izin verirler. Dişiler için ise hangi tür erkeği seçeceğine dair bir ayrım gözlemlenmemiştir.

Denizatlarının erkekleri doğurur.

Denizatlarının dişilerinde ovipositor denilen bir organ vardır ve bu organ sayesinde erkeğin vücuduna yumurtasını bırakabilir. Erkek bu yumurtayı dışarı atmadan kendi vücudunda döller. Bu sırada dişi ise enerjisini ve zamanını yeni yumurta üretmek için harcar. Tüm bunların sebebi ise erkek denizatı yavruyu doğurduğunda dişinin yumurtayı hazır hale getirmiş olmasını sağlayarak doğum sonrası hemen yeni çiftleşme yaşayabilmektir.

Keseli fareler ölene kadar çiftleşir.

Latince ismi Antechinus olan keseli fareler hayatında bir kez çiftleşebilir. Bunun sebebi ise çiftleşmenin çok uzun sürebilmesidir. Öyle ki keseli farelerin çiftleşme olayları 3 hafta kadar sürebilir ve bu sırada erkek fare çok fazla enerji harcadığından dolayı farenin vücudu buna dayanamamaya başlar. Kanı içerisine stres ve testosteron hormonları dolarak bağışıklık sistemi zayıflığından ölür.

Karadul örümceği erkeğini yer.

Karadul örümceği, görünümü sebebiyle çoğu kişinin korktuğu bir hayvan olabilir. Fakat, görüntüsü dışında, özellikle eşlerinin korkması gereken bir özelliği daha bulunuyor. Karadul örümcekleri çiftleşmelerden sonra erkek eşlerini yiyerek öldürürler. Bunun sebebi kesin olarak açıklanmasa da, zaten böceklerle beslendikleri için içgüdüsel olarak eşlerini de yemeleri sebep olarak öngörülüyor.