Hazine ve Maliye Bakanı Yeni Ekonomi Paketini Açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada yeni Türkiye Ekonomi Paketi'ni açıkladı.

Ülkemiz mali olarak zor bir dönemden geçiyor ve büyük bir enflasyon sorunu yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, daha fazla değer kaybı beklemediklerine dair tartışmalara sebep olan bir açıklama yapmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Kongre Merkezi’nde yaptığı konuşmada yeni açıklamarda bulundu ve planlarından bahsetti. Bakan Nebati yatırım, istihdam, üretim ve ihracat alanlarında yeni değişiklikler yapacakları yeni Türkiye Ekonomi Modeli’ni açıkladı.

Yeni Ekonomi Paketi’nin içeriği şöyle olacak:

Altın ekonomiye kazandırılacak

Bakan Nebati, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasıyla ekonomiye destek olunmasını istediklerini söyledi. 1 Mart’tan itibaren 81 ilde 1500’ün üzerinde kuyumcu da bu çalışmalara dahil olacak. İnsanların evlerindeki yatırım amaçlı tuttukları altınları bankalardaki altın dönüşümlü mevduat ve katılım hesaplarına yatırmalarının ekonomiye finansal anlamda destek olacağını açıkladı.

60 milyar TL’lik KGF destek paketi

Bakan Nebati, 60 milyar liralık Kredi Garanti Fonu (KGF) destek paketi oluşturduklarını açıkladı. Hazırlanan bu destek paketi yatırım, ihracat ve işletme harcamaları destek paketi olmak üzere 3 pakete bölünecek. 60 milyarlık paketin 25 milyarlık kısmı yatırım destek paketine, diğer 25 milyarlık kısmı ihracat destek paketine ve kalan 10 milyarlık kısmı ise işletme harcamaları destek paketine bölünecek.

Yatırım destek paketi

25 milyar liradan oluşan yatırım destek paketiyle igili Bakan Nebati, "Yatırım kredileri için azami 24 ay ödemesiz dönem, azami 96 ay vade, KOBİ ve KOBİ dışı alanlara dağıtıyoruz. Orta-yüksek ve yüksek teknoloji üreten teknoloji firmalarına 1,25 kat kefalet limiti yatırıma bağlı işletme kredileri için azami 6 ay ödemesiz dönem, azami 30 ay vade ve kar payı oranı da 0,24 TLREF artı yüzde 1, 24 ay üzeri için sabit TLREF artı yüzde 2 olacak. Bankalar için faiz oranı 0,24, ay değişken TLREF artı yüzde 1, 24 ay ve üzeri değişken TLREF artı yüzde 2 uygulanacak. Her bir KOBİ için maksimum 25 milyon lira, büyük firmalar için 100 milyon lira limit olacak” dedi.

İhracat destek paketi

Kobiler için maksimum kredi limiti 25 milyon lira, büyük firmalar için ise 100 milyon lira olacak. Bankalara seslenen Bakan Nebati, özel bankaları da finansal sistemimizi destekleyecek adımlarda işbirliği yapmaya davet etti. Bakan Nebati, ayrıca ihracat destek paketinin içeriğiyle ilgili de açıklamada bulundu. Paket ihracat potansiyeli KOBİ’lerin ve ihracat sektöründe faaliyet gösteren firmaların faydalanabileceği 6 ay ödemesiz, 18 ay vadeli kredi olanağı sağlayacak.

Üretim ve ihracat arttırılarak enflasyonda kalıcı düşüş sağlanması amaçlanıyor

Dağıtım paketlerinin devam edeceğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı, tasarruf ettiklerini ve bunları dağıttıklarını açıkladı. Üretimin ve ihracatın arttırılmasını hedefleyen Bakan Nebati, enflasyonun düşürülmesinde ihracat ve üretimin büyük rol oynayacağını söyledi.

Enflasyonla mücadele timi kurulacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonu insanların telefonlarından takip edebilmeleri için bir mobil uygulama çıkartacaklarını ve bir enflasyonla mücadele timi kuracaklarını açıkladı. Kurulacak olan bu özel tim ile fahiş fiyat uygulanmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Doğal gaz ve elektrikte uygulanan sübvansiyonun da enflasyon üzerinde olumlu etkilerinden bahseden Nebati, Türkiye’de elektrik ve doğal gaz fiyatlarının ‘reel fiyatların altında’ olduğunu söyledi.