Sony, her ay düzenli olarak PlayStation konsollarında en çok indirilen oyunları açıklıyor. Bugün de geride bıraktığımız Mayıs ayında en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı. Listelere baktığımızda üst sıralarda 007 First Light ve Red Dead Redemption 2'yi görüyoruz. Ayrıca eski oyunlara olan ilgi de devam ediyor.
PlayStation’ın en çok indirilen oyunlar listeleri, ABD/Kanada ve Avrupa olarak ikiye ayrılıyor. Aynı zamanda PS5, PS4, PS VR2 ve ücretsiz oyunlar için de ayrı ayrı listeler var. Gelin bu listelere birlikte göz atalım.
İçerikten Görseller
En çok indirilen PS5 oyunları
|ABD/Kanada
|Avrupa
|007 First Light
|007 First Light
|LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
|LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
|NBA 2K26
|Grand Theft Auto V
|MLB The Show 26
|Minecraft
|Grand Theft Auto V
|NBA 2K26
|Minecraft
|Forza Horizon 5
|Call of Duty: Black Ops 7
|Call of Duty: Black Ops 7
|Invincible VS
|Crimson Desert
|Saros
|Mixtape
|Crimson Desert
|Sea of Thieves
|Forza Horizon 5
|Poppy Playtime: Chapter 5
|Mortal Kombat 1
|Among Us
|EA Sports Madden NFL 26
|Saros
|Mixtape
|Directive 8020
|Ghost of Yōtei
|Resident Evil Requiem
|Mortal Kombat 11
|Resident Evil 4
|Content Warning
|The Witcher 3: Wild Hunt
|Pragmata
|Star Wars Jedi: Survivor
|Directive 8020
|EA Sports FC 26
|Sea of Thieves
|Devil May Cry 5 Special Edition
En çok indirilen PS4 oyunları
|ABD/Kanada
|Avrupa
|Star Wars Battlefront II
|Red Dead Redemption 2
|Red Dead Redemption 2
|Star Wars Battlefront II
|Devil May Cry HD Collection
|Devil May Cry HD Collection
|Batman: Arkham Knight
|Gang Beasts
|Gang Beasts
|Batman: Arkham Knight
|Call of Duty: Black Ops III
|A Way Out
|Mortal Kombat X
|House Flipper
|Minecraft
|The Forest
|Dying Light
|Minecraft
|Devil May Cry 4
|Grand Theft Auto V
|The Forest
|Dying Light
|Grand Theft Auto V
|Unravel Two
|A Way Out
|Overcooked 2
|Overcooked 2
|The Last of Us Remastered
|Resident Evil 6
|Devil May Cry 4
|Castle Crashers Remastered
|God of War
|God of War
|Assassin’s Creed Origins
|NBA 2K26
|Descenders
|For Honor
|Uncharted: The Nathan Drake Collection
|Resident Evil 5
|Need for Speed Heat
En çok indirilen PS VR2 oyunları
|ABD/Kanada
|Avrupa
|I Am Cat
|I Am Cat
|Alien: Rogue Incursion VR
|Creed: Rise to Glory – Championship Edition
|Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition
|Alien: Rogue Incursion VR
|Beat Saber
|Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition
|Creed: Rise to Glory – Championship Edition
|Job Simulator
|Job Simulator
|Beat Saber
|Arizona Sunshine 2
|Horizon Call of the Mountain
|Among Us 3D: VR
|Moss II VR
|Moss II VR
|Arizona Sunshine 2
|Zero Caliber VR
|Metro Awakening
En çok indirilen ücretsiz oyunlar
|ABD/Kanada
|Avrupa
|Fortnite
|Fortnite
|Roblox
|NTE: Neverness to Everness
|NTE: Neverness to Everness
|Roblox
|Call of Duty: Warzone
|Rocket League
|Marvel Rivals
|Call of Duty: Warzone
|Apex Legends
|eFootball
|Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
|Asphalt Legends
|Rocket League
|Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
|Asphalt Legends
|Fall Guys
|Fall Guys
|VALORANT
Peki siz geride bıraktığımız ayda PlayStation konsollarından hangi oyunları indirdiniz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.