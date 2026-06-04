Her ay PlayStation mağazasından en çok indirilen oyunları listeleyen Sony, yeni verileri de yayımladı. Peki güncel en çok indirilen PlayStation oyunu hangisi?

Sony, her ay düzenli olarak PlayStation konsollarında en çok indirilen oyunları açıklıyor. Bugün de geride bıraktığımız Mayıs ayında en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı. Listelere baktığımızda üst sıralarda 007 First Light ve Red Dead Redemption 2'yi görüyoruz. Ayrıca eski oyunlara olan ilgi de devam ediyor.

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PlayStation’ın en çok indirilen oyunlar listeleri, ABD/Kanada ve Avrupa olarak ikiye ayrılıyor. Aynı zamanda PS5, PS4, PS VR2 ve ücretsiz oyunlar için de ayrı ayrı listeler var. Gelin bu listelere birlikte göz atalım.

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En çok indirilen PS5 oyunları

ABD/Kanada Avrupa 007 First Light 007 First Light LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight NBA 2K26 Grand Theft Auto V MLB The Show 26 Minecraft Grand Theft Auto V NBA 2K26 Minecraft Forza Horizon 5 Call of Duty: Black Ops 7 Call of Duty: Black Ops 7 Invincible VS Crimson Desert Saros Mixtape Crimson Desert Sea of Thieves Forza Horizon 5 Poppy Playtime: Chapter 5 Mortal Kombat 1 Among Us EA Sports Madden NFL 26 Saros Mixtape Directive 8020 Ghost of Yōtei Resident Evil Requiem Mortal Kombat 11 Resident Evil 4 Content Warning The Witcher 3: Wild Hunt Pragmata Star Wars Jedi: Survivor Directive 8020 EA Sports FC 26 Sea of Thieves Devil May Cry 5 Special Edition

En çok indirilen PS4 oyunları

ABD/Kanada Avrupa Star Wars Battlefront II Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 Star Wars Battlefront II Devil May Cry HD Collection Devil May Cry HD Collection Batman: Arkham Knight Gang Beasts Gang Beasts Batman: Arkham Knight Call of Duty: Black Ops III A Way Out Mortal Kombat X House Flipper Minecraft The Forest Dying Light Minecraft Devil May Cry 4 Grand Theft Auto V The Forest Dying Light Grand Theft Auto V Unravel Two A Way Out Overcooked 2 Overcooked 2 The Last of Us Remastered Resident Evil 6 Devil May Cry 4 Castle Crashers Remastered God of War God of War Assassin’s Creed Origins NBA 2K26 Descenders For Honor Uncharted: The Nathan Drake Collection Resident Evil 5 Need for Speed Heat

En çok indirilen PS VR2 oyunları

ABD/Kanada Avrupa I Am Cat I Am Cat Alien: Rogue Incursion VR Creed: Rise to Glory – Championship Edition Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition Alien: Rogue Incursion VR Beat Saber Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition Creed: Rise to Glory – Championship Edition Job Simulator Job Simulator Beat Saber Arizona Sunshine 2 Horizon Call of the Mountain Among Us 3D: VR Moss II VR Moss II VR Arizona Sunshine 2 Zero Caliber VR Metro Awakening

En çok indirilen ücretsiz oyunlar

ABD/Kanada Avrupa Fortnite Fortnite Roblox NTE: Neverness to Everness NTE: Neverness to Everness Roblox Call of Duty: Warzone Rocket League Marvel Rivals Call of Duty: Warzone Apex Legends eFootball Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Asphalt Legends Rocket League Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Asphalt Legends Fall Guys Fall Guys VALORANT

Peki siz geride bıraktığımız ayda PlayStation konsollarından hangi oyunları indirdiniz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.