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[Haziran 2026] En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı (007 Listeyi Ele Geçirdi)

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Her ay PlayStation mağazasından en çok indirilen oyunları listeleyen Sony, yeni verileri de yayımladı. Peki güncel en çok indirilen PlayStation oyunu hangisi?

[Haziran 2026] En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı (007 Listeyi Ele Geçirdi)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony, her ay düzenli olarak PlayStation konsollarında en çok indirilen oyunları açıklıyor. Bugün de geride bıraktığımız Mayıs ayında en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı. Listelere baktığımızda üst sıralarda 007 First Light ve Red Dead Redemption 2'yi görüyoruz. Ayrıca eski oyunlara olan ilgi de devam ediyor.

PlayStation’ın en çok indirilen oyunlar listeleri, ABD/Kanada ve Avrupa olarak ikiye ayrılıyor. Aynı zamanda PS5, PS4, PS VR2 ve ücretsiz oyunlar için de ayrı ayrı listeler var. Gelin bu listelere birlikte göz atalım.

İçerikten Görseller

[Haziran 2026] En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı (007 Listeyi Ele Geçirdi)
007 First Light
Red Dead Redemption 2
I Am Cat
Fortnite

En çok indirilen PS5 oyunları

007 First Light

ABD/Kanada Avrupa
007 First Light 007 First Light
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
NBA 2K26 Grand Theft Auto V
MLB The Show 26 Minecraft
Grand Theft Auto V NBA 2K26
Minecraft Forza Horizon 5
Call of Duty: Black Ops 7 Call of Duty: Black Ops 7
Invincible VS Crimson Desert
Saros Mixtape
Crimson Desert Sea of Thieves
Forza Horizon 5 Poppy Playtime: Chapter 5
Mortal Kombat 1 Among Us
EA Sports Madden NFL 26 Saros
Mixtape Directive 8020
Ghost of Yōtei Resident Evil Requiem
Mortal Kombat 11 Resident Evil 4
Content Warning The Witcher 3: Wild Hunt
Pragmata Star Wars Jedi: Survivor
Directive 8020 EA Sports FC 26
Sea of Thieves Devil May Cry 5 Special Edition

En çok indirilen PS4 oyunları

Red Dead Redemption 2

ABD/Kanada Avrupa
Star Wars Battlefront II Red Dead Redemption 2
Red Dead Redemption 2 Star Wars Battlefront II
Devil May Cry HD Collection Devil May Cry HD Collection
Batman: Arkham Knight Gang Beasts
Gang Beasts Batman: Arkham Knight
Call of Duty: Black Ops III A Way Out
Mortal Kombat X House Flipper
Minecraft The Forest
Dying Light Minecraft
Devil May Cry 4 Grand Theft Auto V
The Forest Dying Light
Grand Theft Auto V Unravel Two
A Way Out Overcooked 2
Overcooked 2 The Last of Us Remastered
Resident Evil 6 Devil May Cry 4
Castle Crashers Remastered God of War
God of War Assassin’s Creed Origins
NBA 2K26 Descenders
For Honor Uncharted: The Nathan Drake Collection
Resident Evil 5 Need for Speed Heat

En çok indirilen PS VR2 oyunları

I Am Cat

ABD/Kanada Avrupa
I Am Cat I Am Cat
Alien: Rogue Incursion VR Creed: Rise to Glory – Championship Edition
Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition Alien: Rogue Incursion VR
Beat Saber Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition
Creed: Rise to Glory – Championship Edition Job Simulator
Job Simulator Beat Saber
Arizona Sunshine 2 Horizon Call of the Mountain
Among Us 3D: VR Moss II VR
Moss II VR Arizona Sunshine 2
Zero Caliber VR Metro Awakening

En çok indirilen ücretsiz oyunlar

Fortnite

ABD/Kanada Avrupa
Fortnite Fortnite
Roblox NTE: Neverness to Everness
NTE: Neverness to Everness Roblox
Call of Duty: Warzone Rocket League
Marvel Rivals Call of Duty: Warzone
Apex Legends eFootball
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Asphalt Legends
Rocket League Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
Asphalt Legends Fall Guys
Fall Guys VALORANT

Peki siz geride bıraktığımız ayda PlayStation konsollarından hangi oyunları indirdiniz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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