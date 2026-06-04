Her ay onlarca oyunu satın almadan oynama imkânı sunan Game Pass'in kütüphanesinden bu ay kaldırılacak oyunlar belli oldu. Bu listedeki oyunları yakında oynamak için satın almanız gerekecek.

Aylık abonelik sistemiyle oyuncuları yüzlerce oyunla buluşturan Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar ekleniyor ve kaldırılıyor. Bugün ise bu ay Game Pass kütüphanesine veda edecek oyunlar açıklanmış durumda.

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Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi bu ayın sonunda da toplam değeri binlerce TL'ye ulaşan oyunlar, Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak. Xbox tarafından yapılan açıklamada bu ay toplamda 5 oyuna veda edeceğimizi görüyoruz. Eğer hâlâ oynamadıysanız, aşağıdaki oyunları Game Pass kütüphanesinde iken oynamanızı tavsiye ediyoruz.

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Xbox Game Pass’ten kaldırılacak oyunlar

Jurassic World Evolution 2

Lost in Random: The Eternal Die

Scott Pilgrim vs. The World

Warhammer 40K Space Marine: Master Crafted Edition

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Yukarıda görmüş olduğunuz oyunların tamamı Haziran ayı içerisinde Game Pass kütüphanesine veda etmiş olacak. Eğer hâlihazırda Game Pass aboneliğiniz bulunuyorsa ve daha sonra satın almayı düşünmüyorsanız bu oyunları oynamak için 15 Haziran tarihine kadar vaktiniz var.