Nothing, Nothing Phone (3) ile birlikte etkileyici tasarımı ve özgün özelliklere sahip ilk kulaklığı Headphone (1)'i resmî olarak tanıttı.

Nothing’in uzun süredir merakla beklenen kulak üstü kulaklığı, şirketin bugünkü Nothing Phone (3) lansmanıyla birlikte duyuruldu. Headphone (1) adı verilen şirketin bu ilk kulak üstü kulaklığı, bu zamana kadarki alışıldık tasarımları unutturacak.

Şeffaf dış yüzeyi ve alüminyum çerçevesiyle tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran Headphone (1)'in tasarımı gerçekten etkileyici. Kulaklığın kulak yastıkları ise hem rahat hem de tere karşı dayanıklı bir malzemeyle kaplanmış.

Headphone (1) özellikleri

Kontrol tuşları da alışılmışın dışında. Sağ kulakta sesli asistanı çalıştıran ve farklı işlevlerle özelleştirilebilen bir tuş var. Yan taraftaki silindir ise çevirerek sesi açıp kısabilmenize ve dokunarak çalma/duraklatma yapabilmenize yarıyor. Alt kısımda da açma/kapama ayarı bulunuyor.

Ses kalitesi noktasında ise Nothing bu işin uzmanı olan KEF ile ortaklık kurmuş. 60 yıllık ses tecrübesiyle KEF, kulaklığa özel 40 mm’lik sürücüler ayarlamış. Bu sayede tüm modlarda güçlü baslar ve net tizler duyabiliyorsunuz. Aktif gürültü engelleme ise 42 desibele kadar çıkıyor. Ayrıca Spatial Audio (mekânsal ses) gibi gelişmiş özellikler de var.

USB-C ile şarj olabilen Headphone (1), ANC açıkken 35 saat pil ömrü sunuyor. Bu süre ANC kapalıyken 80 saate kadar çıkabiliyor. Yani kulaklık pil ömrü konusunda da oldukça iddialı.

Headphone (1) fiyatı

Nothing Headphone (1), 299 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Ön siparişler 4 Temmuz’da başlayacak, siparişler ise 15 Temmuz'da teslim edilecek. Kulaklığın Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği ise şimdilik belirsiz.