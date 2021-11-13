Online alışveriş şirketi Hepsiburada, tarihinin en büyük düşüşlerinden birini yaşadı. Üçüncü çeyreğe dair uyarısıyla yatırımcıların olumsuz dikkatini çeken şirketin hissesi, bir günde %35’lik düşüş yaşadı.

Türkiye’nin ilk e-ticaret sitelerinden olan Hepsiburada, yılın ikinci çeyreğini büyük bir düşüşle bitirmişti. Önümüzdeki günlerde açıklanacak üçüncü çeyrek raporu öncesinde bir uyarı yayınlayan şirketin beklentileri eskiye göre oldukça düşük.

Hepsiburada hisseleri, ikinci çeyrek bilançosundan sonra ciddi düşüş yaşamıştı. Hisseler, bu kez sadece bir günde %35’lik bir düşüş yaşayarak yatırımcılarını endişelendirdi.

Yılsonu hasılat beklentisi aşağı revize edildi

Hepsiburada, kuruluşundan beri yaşadığı en sert dönemlerden birini geçiriyor. Nasdaq’ta işlem gören ilk Türk şirketi olan Hepsiburada, üçüncü çeyreğe dair yayınladığı uyarı sonrasında oldukça sert bir düşüş yaşadı. Uyarıda COVID-19 kısıtlamaları sonrası artan müşteri hareketliliğiyle şiddetlenen rekabet ortamından kötü etkilendiğini belirten şirket, bu koşullara uyum sağlayabilmek için müşterilere sunulan toplam indirim oranını ve reklam harcamalarını artırdığını belirtti.

Hepsiburada’nın temmuz ayı başındaki hisse fiyatı 12 dolardı. Uyarının yapıldığı seans sırasında bu fiyat 3,5 dolara düştü. Şirketin yılsonu için belirlediği hasılat beklentisi daha önce 28-29 milyar lirayken, revizasyon sonrasında bu beklenti 24 milyar liraya indi. Üçüncü çeyrek satış hasılatı 6,45 milyar TL olan ve 4 milyar dolarla halka açılan Hepsiburada’nın piyasa değeri, bu son düşüşle birlikte 1,8 milyar dolara düştü.