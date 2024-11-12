Online İngilizce özel ders platformu Preply, hobileri ve ilgi alanlarını mercek altına aldığı yeni bir derleme çalışmasına imza attı. “Hobi nedir?”, “İnsanlar neden hobi edinmeye ihtiyaç duyar?” “Pandemi hobileri nasıl değiştirdi?”, “Dünyada ve Türkiye’de en çok tercih edilen hobiler hangileri?” gibi soruların yanıtlarına yer verilen çalışmada, teknolojinin hobiler üzerindeki etkileri de değerlendirildi.

44 binden fazla yabancı dil öğretmenini tek platformda buluşturarak online İngilizce özel ders arayanlar başta olmak üzere online yabancı dil öğrenme yolculuğunda olanlar için kapsamlı bir platform sunan Preply, “Nasıl hobi edinirim?”, “yetişkinler için hobi önerileri” gibi soruların yanıtlarını arayanlar için bir derleme çalışmasına imza attı. Preply’nin küresel hobi araştırmalarını, son hobi istatistiklerini ve serbest zaman aktivitelerine dair akademik makaleleri inceleyerek yaptığı derleme, hobilerin sosyolojik ve psikolojik boyutlarına, Türkiye’de ve dünyada en popüler hobilere ışık tutarken, en pahalı ve ucuz hobileri de sıraladı. Ayrıca çalışma, insanların hobilerden başlıca beklentilerini de değerlendirdi.

5 kişiden dördü hobilerin stresi azaltmasını bekliyor

Çalışmada okuluna / işine ve ailesine gerekli zamanı ayıran birçok birey için serbest zaman aktivitelerinin kendine vakit ayırma açısından önemli olduğuna dikkat çekiliyor. 2022’de Japonya’da gerçekleştirilen bir akademik araştırmanın, serbest zaman aktivitelerine katılmanın ruh sağlığını geliştirdiğine, insanın dayanıklılığına katkıda bulunduğuna ve stresle başa çıkmayı kolaylaştırıldığına işaret eden sonuçlarına da değinildi.

Esnek, nitelikli ve kişiselleştirilebilir eğitimlerle İngilizce özel ders almak isteyenlerin uğrak noktalarından birine dönüşen Preply araştırmacılarının yayımladığı çalışmada, 16 ülkede, 93 binden fazla kişiyle yapılmış beş büyük çalışmanın sonuçlarının, hobisi olanların daha iyi sağlık, daha fazla mutluluk, daha az depresyon belirtisi ve daha yüksek yaşam memnuniyeti bildirdiklerini gösterdiği de hatırlatıldı. Diğer yandan 5 kişiden dördünün stresten kurtulmak için hobi edinme yolunu seçtiği, katılımcıların %57’sinin hobiler sayesinde yalnız vakit geçirme imkanı bulduğu, %56’sının ise hobileri yaratıcı ifade için araçsallaştırdığı öğrenildi.

En pahalı hobi seyahat ve koleksiyonerlik

Preply araştırması, toplumda yaygın kanı olan “hobi edinmek pahalıdır” algısının aksine, birçok hobinin bütçeye göre farklılaştırılabildiğini ve farklı bütçelere göre daha hesaplı hobilerin de tıpkı pahalı hobiler gibi yaygın olduğunu vurguladı. En pahalı hobiler arasında seyahat etmek, koleksiyon yapmak, golf gibi başlıklar sıralanırken; en ucuz hobiler arasında şarkı söylemek, meditasyon yapmak ve yazı yazmak başı çekti. Öte yandan tüm dünyayı etkileyen finansal koşulların da hobi edinme davranışlarını etkilediği görüldü. Hobinin sözlük tanımına göre en önemli özelliklerinden birinin düzenli bir biçimde gerçekleştiriliyor olması olarak belirlendiğine ve hobi edinmenin amacının stresten kurtulma olduğuna dikkat çeken Preply araştırmacıları, finansal sürdürülebilirlikteki zorlukların daha fazla stres yaratmasının hobi kavramının doğasına aykırı olduğunu vurguladı.

“Hobi olarak dil öğrenmek yükselen bir trend”

İngilizce, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca başta olmak üzere onlarca dilde en iyi yabancı dil öğretmenlerini bir araya getiren Preply, internetin son dönemde yükselişe geçen kavramlarından poliglot kavramına da odaklandı. 3’ten fazla dil bilen ve akıcı olarak konuşabilen kimseleri tanımlayan poliglotluğun yaygınlaşması ve online yabancı dil özel ders programlarının erişilebilirleşmesi, hobi olarak yabancı dil öğrenmek isteyenlerin sayısına da yansıdı. 44 bin eğitmenle faaliyet gösteren Preply’nin kendi içgörülerini de kapsayan görüşlerde online yabancı dil özel dersi alarak, nitelikli yabancı dil kursu hocalarıyla yeni bir dil öğrenmenin en az maliyetli hobiler arasında yer aldığına dikkat çekildi.

Türkiye’nin favori hobisi “alışveriş yapmak”

Hobilerin kültürle, dille, serbest zamanlara dair toplumsal alışkanlıklarla şekillendiğine dikkat çekilen çalışmada, Statista tarafından Türkiye’de 2.094 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir araştırmanın sonuçlarına da yer verildi. Statista araştırması, Türkiye’deki katılımcılarının %48’inin, başka bir deyişle yaklaşık 2 kişiden birinin en çok tercih ettiği hobinin alışveriş yapmak olduğunu gösterdi. Öte yandan katılımcıların %42’si favori hobileri olarak teknoloji ve bilgisayar başlığını seçerken, benzer oranlarda okumak, seyahat etmek ve sosyalleşmek de Türkiye’nin favori hobileri arasında ilk beşte yer aldı. Türkiye’nin en az tercih ettiği hobilerin başında ise %12 oranla yazmak geldi.

Tüketici araştırmalarına göre ABD’deki katılımcıların favorisi ise %41’lik oranla yemek yapmak oldu. ABD vatandaşları, kitap okumak, evcil hayvanlarla vakit geçirmek, video oyun oynamak ve açık hava aktivitelerine katılmak başlıklarını favori hobileri arasında sıraladı. Otomobilleri hobi olarak sıralama oranının Türkiye’de ABD’ye kıyasla fazla gelmesini kültürel bir farklılık olarak nitelendiren araştırma yazarları, teknoloji ve yapay zekanın da hobilerde dönüştürücü etkisi olabileceğine dikkat çekti.

Preply araştırmacıları, hobinin insanı kendisine yaklaştırdığını ve stresin etkilerinden arınmasını sağladığını vurgulayarak son verdikleri araştırmada, herkesi 44 binden fazla nitelikli dil öğretmeniyle yeni bir öğrenme yolculuğuna davet etti.