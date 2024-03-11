Porsche, elektrikli Taycan ailesine Turbo GT isimli bir model ekledi. 2 versiyonla gelen bu araba, 1092 beygir gücüne sahip ve bugüne kadarki en güçlü seri üretim Porsche olarak nitelendiriliyor.

Arabalarıyla otomobilseverlerin gönlünde taht kuran Porsche, elektrikli araçlar konusunda da hamleler yapıyordu. Şirket, geçtiğimiz ay yenilenen 2025 model Taycan modellerini bizlerle buluşturmuştu. Bugün ise Taycan konusunda bir sürpriz yapıldı.

Porsche, Taycan ailesine yepyeni bir araç daha ekledi. Porsche Taycan Turbo GT ismini alan model, bugüne kadarki en güçlü ve en hızlı Porsche otomobili olarak nitelendiriliyor.

1092 beygirlik Taycan Turbo GT, 0’dan 100’e 2,2 saniyede çıkıyor!

2025 Porsche Taycan Turbo GT, standart ve Weissach olmak üzere 2 versiyon olarak sunulacak. Araç, tabii ki diğer Taycan modellerinde olduğu gibi hayran bırakan bir tasarıma sahip. Ancak daha güçlü versiyon Weissach’ta yer alan arka kanat aracı diğerlerinden ayırıyor. Porsche, bu versiyonun 220 kg yere basma kuvveti üretebildiğini ekliyor.

1092 beygir gücüne kadar güç üretebilen yeni otomobilin en güçlü Porsche olduğunu söylemiştik. Şirket, standart modelin 0’dan 100’e 2,3 saniyede, Weissach’ın ise 2,2 saniyede çıkabildiğini söylüyor. Bu da geçen ay duyurulan Turbo S modelden 2 salise hızlı demek. 0’dan 200 km’ye ise sırasıyla 6,6 saniye ve 6,4 saniyede ulaşabiliyorlar.

Taycan Turbo GT’nin Turbo S’te kullanılan çift motorlu güç aktarım sisteminin daha gelişmiş bir versiyonuna sahip olduğunu söyleyelim. Aslında aracın toplam gücü 777 beygir. Ancak “Kalkış Kontrolü” aktif edildiğinde ve en yüksek güce ulaşıldığında bu güç 1092 beygire kadar ulaşabiliyor. Tork ise 1.340 Nm olarak açıklandı.

Kardeşleri gibi tamamen elektrikli bir model olan Turbo GT, Attack Mode isimli bir moda da sahip olacak. Bu mod, aracın 10 saniyeliğine ekstra 160 beygir güç kazanmasını sağlıyor. Turbo GT modellerinin, WLTP ölçümlerine göre 555 kilometreye kadar menzil sunabildiğini de eklemeden geçmeyelim.

Porsche, Weissach versiyonun ABD’deki Weathertech Raceway Laguna Seca pistinde rekor kırdığını da ekledi. Şirketin aktardığına göre araç, 23 Şubat tarihinde Lars Kern’in pilotluğunda pistteki bir turu 1 dakika 27 saniye 83 salisede tamamladı. Bu da burada tur atan tüm elektrikli otomobillerden hızlı olduğu anlamına geliyor.

Ayrıca arabanın bir geliştirme prototipinin Almanya’daki Nürburing pistinde 7:07.55’lik olağanüstü bir tur süresine ulaşmayı başardığı da ekleniyor. En büyük rakibi Model S Plaid’den 18 saniye daha hızlı olduğu anlamına gelen bu derece, benzinden elektrikliye kadar tüm dört kapılı araçlardan daha iyi.

Tabii ki bu kadar güçlü bir otomobil ucuz bir fiyatla gelmiyor. Teslimatları yaz aylarında başlayacak Porsche Taycan Turbo GT, ABD’de 231.995 dolardan (7 milyon 427 bin TL) başlayan fiyatlarla çıkış yapacak.

Porsche Taycan Turbo GT'nin rekor kırdığı anlar: