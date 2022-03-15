Uzun yıllardır video oyun sektörünün içinde olan ve çok sayıda başarılı işe imza atan Hideo Kojima, bugün Japonya'da düzenlenen törenle anlamlı bir ödülün daha sahibi oldu.

Tüm oyun dünyasının takdirini kazanan Hideo Kojima, tam 36 yıldır oyun sektörüne hizmet vermeye devam ediyor. Kojima, son olarak Death Stranding oyunuyla karşımıza çıkmıştı. Oyun, grafikleri ve muhteşem hikâyesine rağmen bazı oyuncuların sert eleştirilerinin hedefi oldu. Geçtiğimiz günlerde devam oyunu gelebilir söylentisinin ardından, bugün oyunun geliştirici ve tasarımcısı Hideo Kojima yeni bir başarıya daha imza attı.

Hideo Kojima, tüm eleştirilere rağmen aldığı ödüllerle iyi bir iş yaptığını gözler önüne sermeye devam ediyor. Daha önce de BAFTA Ödül Töreni’nde Teknik Başarı Dalında BAFTA Oyun Ödülü’ne layık görülen ve daha pek çok ödülün sahibi olan Death Stranding’in ardından oyunun geliştiricisi ve tasarımcısı Hideo Kojima bugün önemli bir ödülü daha evine götürdü.

Tokyo’da düzenlenen törende ödüller sahiplerini buldu

Bugün Tokyo’da düzenlenen törende Hideo Kojima, Japonya’nın en büyük kültürel ödüllerinden ‘Güzel Sanatlar Ödülü'ne layık görüldü. Bu ödül sanatın her alanında gerçekten çok başarılı işlere imza atmış ya da tabiri caizse sanatta yeni bir perde aralayan kişilere veriliyor. Kojima’da bu ödülü almaya hak kazanan son isim oldu. Kojima, bu ödüle layık görülen ikinci oyun geliştiricisi oldu. İlk kez bu ödülü alan video oyun geliştiricisi ise 2010 yılında Nintendo için Pikmin oyun serisini geliştiren Shigeru Miyamoto’ydu.

Kojima kazandığı bu önemli ödülün ardından yaptığı açıklamasında “Oyunların olgunlaşmamış ortamının, ifadenin kültürel bir sanat biçimi olarak yüksek oranda değerlendirilmesinden çok mutluyum. Kendimi dijital eğlencenin yaratılmasına adamaya devam edeceğim. Desteğiniz için çok teşekkür ederim” sözlerine yer verdi. Oyun kariyerine 1986’da Konami de başlayan Hideo Kojima, video oyun sektöründe yaptığı başarılı işlerle adından sıkça söz ettirmeye devam edecek gibi görünüyor. Umuyoruz Kojima elde ettiği bu başarıların ardından, birde devam oyunu duyurusu yapar ve biz oyunseverleri mutlu etmeyi başarır.

Hideo Kojima'dan teşekkür paylaşımı

Japonya Hükümeti Kültür İşleri Dairesi'nden 72. Güzel Sanatlar Eğitim Bakanı Ödülü'nü aldım. Çok teşekkürler. 36 yıldır oyun üretiyorum.

Oyunların olgunlaşmamış ortamının, bir "ifade"nin kültürel sanat biçimi olarak yüksek oranda değerlendirilmesinden çok mutluyum. Kendimi dijital eğlencenin yaratılmasına adamaya devam edeceğim. Devam eden desteğiniz için çok teşekkür ederim.

Ve ödülün fotoğrafları