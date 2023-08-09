Şehir içi ulaşımda alternatif arayanlar için dayanıklı, güvenli ve 70 km menziliyle HiFree G1 scooter'ı inceledik!

Elektrikli scooter'lar geçtiğimiz birkaç yılda iyiden iyiye hayatımızın bir parçası haline geldi. Çünkü hem şehir içinde trafiksiz ve hızlı ulaşım imkanı sunuyorlar hem de bütçeye katkı sağlıyorlar.

Ancak trafikte kullanılacak bir araç olduğunu düşünürsek, scooter'ların sahip olması gereken bazı olmazsa olmaz özellikler var. Hem güvenlik, hem dayanıklılık, hem tasarım, hem de konfor açısından tüm ihtiyaçları karşılayan HiFree G1, karşımıza çıkan en iyi seçeneklerden biri ve sizin için yakından inceledik!

HiFree G1'in nasıl göründüğü ile başlayalım;

HiFree G1'i ilk görüşten itibaren dikkat çekici kılan fütüristik ve üst segment görüntü sağlayan bir tasarımı var. Yüksek malzeme kalitesi, tasarım ve kullanım sırasındaki hissiyata da etki etmiş durumda ve dayanıklı bir araç kullanacağınızı daha tasarım detaylarına göz atarken hissediyorsunuz.

Daha yakından baktığımızdaysa gidon üzerine yerleştirilmiş elciklerin hem ergonomik hem de şık görüntüsü dikkat çekiyor. Tutuşu daha konforlu hale getiren elcikler aynı zamanda tasarımsal olarak da hoş bir detay sunuyor. Gidonda aynı zamanda detaylarına birazdan değineceğimiz bir adet fonksiyonel LED ekran, hız pedalı ve analog bir zil bizi karşılıyor.

Aşağıya doğru indiğimizde özellikle ayaklık kısmındaki tasarım detayları öne çıkıyor. Yüksek malzeme kalitesi ve fütüristik tasarım çizgileri burada da devam ediyor.

Ayrıca alt paneldeki LED detayı, HiFree G1'i şık, genç ve modern gösteriyor. Scooter'ın Siyah-Gümüş, Full Siyah ve Full Gümüş olmak üzere farklı renk seçenekleri var. Bu da zevkinizi yansıtabileceğiniz bir alan yaratıyor.

Dayanıklılıktan ve güvenlikten bahsettik, bunu sağlayan detaylara da göz atalım;

HiFree G1'e dayanıklılığını sağlayan şeylerin başında alüminyum gövdesi geliyor. Aynı zamanda çift yönlü darbe emici süspansiyonlarla güçlendirilmiş olan scooter, yolculuk esnasında karşılaşılabilecek engellerden hem konforlu hem de güvenli bir şekilde kaçınmayı sağlıyor.

Batarya da scooter'larda güvenli ve konforlu sürüş için son derece kritik. HiFree G1, 15.000 mAh lityum bataryasıyla hem performans hem de güvenliğe yönelik endişeleri ortadan kaldırıyor.

10 inçlik tekerlekleri, katlanabilir yapısı, ergonomik elcik tasarımı ve geniş ayaklığıyla sürüş için tüm ihtiyaçlar karşılanıyor. HiFree G1, tüm bu donanım ve özellikleriyle 120 kg'ye kadar kullanıcılara güvenli bir sürüş vadediyor.

HiFree G1 performans anlamında neler vadediyor, buna da bir bakalım;

HiFree G1, 15.000 mAh lityum bataryası, 500 W gücünde motoru sayesinde 40 km/s hız ve 70 km menzil sunuyor. Bu da şehir içi ulaşım için son derece yeterli bir menzil ve hız demek.

Gidon üzerinde yer alan fonksiyonel LED ekran sayesinde sürüş esnasında batarya, hız, sürüş modu, ışık gibi bilgileri kontrol etmek de çok daha kolay. Bu da sürüş deneyimini ve performansı olumlu etkiliyor.

Tek tuş ile değiştirebileceğiniz üç farklı sürüş moduna sahip olan HiFree G1, ayakla gaz vererek ivmelenme veya direkt gaz ile çalışma opsiyonuyla geliyor. Tüm bu yetenekler, scooter'ınızı maksimum performans ile kullanmanıza olanak sağlıyor.

Daha önce de bahsettiğimiz çift yönlü darbe emici süspansiyonlar da tümsekli, engebeli yollarda sarsıntı hissini minimize ederek sürüş performansını, konforunu ve güvenliğini artırıyor.

HiFree G1'in teknik özelliklerine de derli toplu bir göz atalım;

Ürün ağırlığı: 26,5 kg

26,5 kg Ürün boyutları: 1190x1090x500 mm

1190x1090x500 mm Katlanır pozisyon boyutları: 1190x520x520 mm

1190x520x520 mm Gövde materyali: Alüminyum

Alüminyum Tekerlekler: 10 inç

10 inç Hız: 40 km/s

40 km/s Batarya: 15.000 mAh lityum batarya

15.000 mAh lityum batarya Menzil: 70 km

70 km Taşıma kapasitesi: 120 kg

Sonuç olarak…

Biz deneyimlediğimiz süre boyunca HiFree G1'in performansından memnun kaldık. Şehir içi ulaşımda toplu taşımaya iyi bir alternatif olacağı gibi, büyük şehirlerin park sorunlarını ve akaryakıt zamlarını da düşünecek olursak gönül rahatlığıyla araçla trafiğe çıkmaya alternatif olabileceği durumlar da var diyebiliriz.

Eğer HiFree G1 size de cazip bir ürün olarak geldiyse, incelemek ve "WEBTEKNO5" koduyla (%5 = 1.150 TL) indirimli satın almak için buraya tıklayabilirsiniz. Markanın sahibi ve ürünün de yetkili servisi olan Mieko, tüm sorularınız ve ihtiyaçlarınızı yanıtlayacaktır.

Dilerseniz daha yakından göz atmak için HiFree G1'i incelediğimiz videomuzu da izleyebilirsiniz;