Hindistan, Covid-19 "Hindistan Varyantı" İfadesine Karşı

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Hindistan, COVID-19 Haberlerinden 'Hindistan Varyantı' İfadesinin Çıkarılmasını İstedi

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Hindistan hükümeti, COVID-19 haberlerinde Hindistan varyantı ifadesinin yer aldığı içeriklerin kaldırılması için sosyal medya platformları ile iletişime geçti. Ülkenin Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'ndan gelen çağrı haberlerde gündem oldu.

Koronavirüs pandemisinin son dönemde en ağır etkilediği ülkelerden biri de Hindistan. Ülkede ortaya çıkan koronavirüs varyantı da uzun zamandır haberlerde gündeme getiriliyor. Hindistan hükümeti ise bu konuyla ilgili olarak sosyal medya platformlarıyla iletişime geçti. 

Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından cuma günü sosyal medya platformlarına yapılan tebligatta, sosyal medya içeriklerinde 'Hindistan varyantı' ifadesinin yer alması durumunda bu içeriklerin kaldırılması istendi. Kamuya açık olmayan bu tebligat, farklı haber kuruluşlarında gündem oldu.

Hindistan hükümeti, Hindistan varyantı denilmesinden rahatsız:

covid

Hangi sosyal medya platformlarına tebligat yapıldığı şu anda bilinmiyor. Yine de Hindistan hükümetinin, yakın zamanda Twitter'dan, Facebook'tan ve Instagram'dan salgınla başa çıkma çalışmaları açısından kritik gönderileri kaldırmalarını istediği biliniyor.

Yapılan tebligatta "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından bilimsel olarak bahsedilen böyle bir varyant yok. DSÖ, raporlarının hiçbirinde B.1.617 varyantını "Hindistan varyantı" terimi ile bağdaştırmadı" denilerek, bu kullanımın "tamamen yanlış" olduğu belirtildi.
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Geçtiğimiz yıl ilk olarak Hindistan'da keşfedilen B.1.617 varyantının son dönemde Güney Asya'yı vuran yeni pandemi dalgasından sorumlu olduğu düşünülüyor. Dünya Sağlık Örgütü, bu varyantın daha bulaşıcı olması nedeniyle küresel bir risk oluşturduğunu açıklamıştı.

Uzmanlar coğrafi isimlendirmelere karşı:

koronavirüs

Hindistan'ın varyant konusundaki girişimi sansür girişimi olarak görülse de gerek DSÖ gerekse diğer uzmanlar, hastalık varyantlarının coğrafi isimlerle anılmaması gerektiğini ifade ediyor. Zira bu durum ön yargı oluşturuyor ve hatalı olabiliyor. DSÖ, hastalıkları tanımlarken yer, insan ve hayvan türü isimlerinin kullanılmamasını istiyor.
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Günümüzde virüslerin isimlendirilmesi süreci için farklı çalışmalar yapılıyor. Yine de insanlara "B.1.617 varyantı" yerine "Hindistan varyantı" gibi ifadeler kullanmak daha kolay geldiği için bu konuda daha alınacak çok yol olduğunu söylemek yanlış değil.

Kaynak : https://www.theverge.com/2021/5/23/22449898/india-social-media-platforms-remove-indian-variant-covid-19-coronavirus
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