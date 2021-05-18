Türkiye'de Çocuklara COVID-19 Aşısı Ne Zaman Yapılacak?

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Celal Kurtuluş Buruk, Türkiye'de çocuklara COVID-19 aşısının ne zaman uygulanacağını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre çocuklar, COVID-19 aşısı olmak için bir süre daha beklemek durumunda olacaklar.

Koronavirüs pandemisinin kesin çözümü olarak nitelendirilen aşılar, Türkiye'nin de önemli gündemlerinden bir tanesi. Sağlık Bakanlığı, aşılar daha Türkiye'ye gelmeden önce belirlediği programa göre aşılama sürecini devam ettirirken vatandaşlar, aşı sıralarının gelmesini bekliyorlar. Ebeveynler ise yalnızca kendilerini değil, çocukların ne zaman aşı olacağını da merak ediyorlar. Bilim insanları, bu konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptılar.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Celal Kurtuluş Buruk'un Hürriyet'e verdiği demeç, ülkemizdeki çocukların ne zaman aşılanmaya başlayacağına dair önemli bilgiler içeriyor. Ancak bu açıklamalar, çocukların aşılanması için hala biraz daha zamana ihtiyaç duyulduğunu gözler önüne seriyor.

Çocuklar, COVID-19 aşısını ne zaman olacak?

Prof. Dr. Hasan Tezer tarafından yapılan açıklamalara göre toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için toplumun yüzde 50 ila yüzde 70 kadarının aşılanması gerekiyor. Türkiye nüfusuna bakıldığında, nüfusun yüzde 25'inin çocuklardan oluştuğunu söyleyen bilim insanı, bu durumda çocukların aşılanmasının kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor. Tezer'e göre çocuklar şu an için değil, acil ve riskli gruplar aşılandıktan sonra aşılanmalılar.

Prof. Dr. Celal Kurtuluş Buruk tarafından yapılan açıklamalarda ise çocukların aşılanması durumunda özellikle de eğitim sektörünün rahat edeceğini söylüyor. Çocukların aşılanması durumunda okulların güvenle açılabileceğini söyleyen Buruk'a göre 2021 yılının sonunda, çocuklar da aşı vurulmuş olabilirler. Ancak bu tarih, şu an için bir öngörüden ibaret.

Çocukların aşılanması salgının seyrini değiştirir mi?

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, bir süre önce ABD'de alınan bir karara dem vurarak, çocukların aşılanmasının önemli olduğunu ifade ediyor. BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen aşının çocuklar üzerinde yapılan testlerinin sonuçlarından bahseden Tezer, aşının çocuklardaki koruyuculuk oranının yüzde 100 olduğunu belirtiyor. Bilim kurulu üyesi, ABD'de alınan kararın yakın bir gelecekte Kanada tarafından da alınacağını söylüyor.

Celal Kurtuluş Buruk ise Alman koronavirüs aşısının yaşı küçük olan çocuklarda daha etkin olduğunu söylüyor. Hatta bu etkinlik, yaşı 16 ila 25 arasında olan gençlere kıyasla bile daha yüksekmiş. Bunun salgının seyri için kritik önem arz ettiğini söyleyen Buruk, etkinlik oranı ile bağışıklık süresinin paralel olduğunu, yani çocuklara yapılacak aşının bağışıklık süresinin yetişkin bir bireyden daha uzun olacağını ifade ediyor.