G20 zirvesi öncesinde Hindistan tarafından gönderilen bir davetiye, tüm sosyal medyada gündem oldu. Davetiyede "India" yerine ülke için kullanılan diğer isim "Bharat"ın kullanılması isim değişkliği yaşanabileceği söylentilerini doğurdu.

1,4 milyar nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan, her yıl düzenlenen ve birçok ülkeden liderlerin katıldığı G20 zirvesine bu hafta sonu New Delhi’de ev sahipliği yapacak. Başbakan Narendra Modi yönetimindeki hükümet bu zirve kapsamında 9 Eylül’de düzenlenecek bir yemek için Hindistan hükümeti tarafından misafirlere davetiye gönderdi.

Bu davetiyede yer alan bir ibare de dünya gündemine oturdu. Görüntüsü de sızan davetiyede Hindistan’ın isminin “India” yerine “Bharat” olduğu görüldü. Bunun ardından ülkenin isminin değişeceğine dair bilgiler dolaşmaya başladı.

Hükümet tarafından gönderilen davetiye:

Yukarıda görebildiğiniz davetiyede Cumhurbaşkanı Droupardi Murmu’nun “Bharat Cumhurbaşkanı” olarak nitelendirildiği görülüyor. İşte bu ifade de tüm sosyal medyada yayıldı ve ülkenin isminin “India” yerine “Bharat” olarak değiştirilmek istendiğine dair söylentileri doğurdu.

“Bharat” ismi, Hindistan için zaten kullanılıyordu. Ancak “India”, hem ülke içinde hem de dünya çapında daha yaygın bir isimdi. Yerel halk tarafından ülkenin adı için sıkça kullanılan ve “Bharat”ın Sanskrit dilinden geldiğini belirtelim.

Bharat’ın ülkenin ismi olarak belirlenmesi ilk kez gündeme gelmiyor. Son zamanlarda çıkan doğrulanmamış raporlar, 2014’ten beri yönetimde olan Modi hükümetinin ülkenin ismini resmen değiştirmek için hamleler yapmayı planladığını gösteriyordu.

Değiştirme kararı, Modi’nin partisi Bharatiya Janata Partisi (BJT) tarafından destekleniyor. Parti, India isminin İngiliz sömürgecileri tarafından getirildiğini ve “köleliğin simgesi” olduğunu belirtiyor. Uzun yıllar İngilizler’in yönetimindeki Hindistan, 1947 yılında bağımsızlığını kazanmıştı. Son olarak isim değişikliğinin muhalefet tarafından eleştirildiğini belirtelim. Muhalif figürler, isim değişikliğinin tek bir siyasi partiye değil milyarlarca vatandaşa ait olduğunu söylüyor.