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Teknoloji Devi Hisense, Türkiye'ye Geldi: İşte İlk Satılacak Ürünler

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Önde gelen tüketici elektroniği markalarından biri olan Hisense, Türkiye'ye geldi.

Teknoloji Devi Hisense, Türkiye'ye Geldi: İşte İlk Satılacak Ürünler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Son zamanlarda dünya çapında popüler olan teknoloji şirketlerinin ülkemizde faaliyetlere başladığını görüyorduk. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi. Özellikle ev teknolojileriyle öne çıkan, Dünya Kupası’nın da sponsorları arasında yer alan Hisense, resmen ülkemize geldi.

Tüketici elektroniği ve ev teknolojileri alanında faaliyet gösteren Hisense, Türkiye pazarında resmî operasyonlarını başlattığını açıkladı. Marka ilk etapta 2 farklı kategoride ülkemizde ürün satacak.

İçerikten Görseller

Teknoloji Devi Hisense, Türkiye'ye Geldi: İşte İlk Satılacak Ürünler
hisens

Televizyon ve klimalar satılacak

hisens

Şirket tarafından yapılan resmî açıklamalara göre teknoloji devi, Türkiye’de ilk başta televizyonlar ve akıllı klima modelleriyle faaliyet gösterecek. Firmanın özellikle 100 inç ve üzeri televizyonlarında dünyada sayılı markalardan biri olduğunu belirtmek gerekiyor. Mini LED teknolojisine sahip modelleri de ilgi çekiyor.

Henüz ürünler hakkındaki detaylar paylaşılmadı. Markanın Doğu Avrupa Satış Direktörü ve Türkiye Genel Müdürü Bostjan Vodeb, yaptığı açıklamalarında Türkiye’de kullanıcı odaklı teknolojiyle ev yaşamında yeni bir dönem başlattıklarını ifade etti. 1969 yılında kurulan Hisense’in dünya çapında çok sayıda ürünle faaliyet gösterdiğini belirtelim.

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