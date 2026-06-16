Önde gelen tüketici elektroniği markalarından biri olan Hisense, Türkiye'ye geldi.

Son zamanlarda dünya çapında popüler olan teknoloji şirketlerinin ülkemizde faaliyetlere başladığını görüyorduk. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi. Özellikle ev teknolojileriyle öne çıkan, Dünya Kupası’nın da sponsorları arasında yer alan Hisense, resmen ülkemize geldi.

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Tüketici elektroniği ve ev teknolojileri alanında faaliyet gösteren Hisense, Türkiye pazarında resmî operasyonlarını başlattığını açıkladı. Marka ilk etapta 2 farklı kategoride ülkemizde ürün satacak.

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Televizyon ve klimalar satılacak

Şirket tarafından yapılan resmî açıklamalara göre teknoloji devi, Türkiye’de ilk başta televizyonlar ve akıllı klima modelleriyle faaliyet gösterecek. Firmanın özellikle 100 inç ve üzeri televizyonlarında dünyada sayılı markalardan biri olduğunu belirtmek gerekiyor. Mini LED teknolojisine sahip modelleri de ilgi çekiyor.

Henüz ürünler hakkındaki detaylar paylaşılmadı. Markanın Doğu Avrupa Satış Direktörü ve Türkiye Genel Müdürü Bostjan Vodeb, yaptığı açıklamalarında Türkiye’de kullanıcı odaklı teknolojiyle ev yaşamında yeni bir dönem başlattıklarını ifade etti. 1969 yılında kurulan Hisense’in dünya çapında çok sayıda ürünle faaliyet gösterdiğini belirtelim.