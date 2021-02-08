Vin Diesel, Charlize Theron, John Cena gibi isimlerin yer alacağı F9: The Fast Saga'nın 31 saniyelik Super Bowl fragmanı yayınlandı. Big Game ismiyle yayınlanan fragman, filme ait pek çok sahneyi görmemizi sağlıyor.

Dünyanın en büyük spor etkinliklerinden biri olan Super Bowl, bu gece düzenlendi. Bu büyük mücadele tüm dünyadan ilgiyle takip edilirken beraberinde yayınlanan reklamlar ise beklediğimiz pek çok film ve dizinin de gün yüzüne çıkmasını sağladı. Bu özel gecede dünyanın en ünlü film serilerinden Hızlı ve Öfkeli'nin yeni filmi F9: The Fast Saga'nın "Big Game" isimli fragmanı da yayınlandı.

Normalde 22 Mayıs 2020'de vizyona girmesi planlanan, ancak COVID-19 nedeniyle ertelenen film, geçen sene yine Super Bowl'da yayınlanan fragmana oldukça benzer bir fragmanla karşımıza çıktı. 31 saniyelik kısa fragmanın sonunda ise "Yakında Sinemalarda" ifadesi dikkat çekti. 28 Mayıs 2021'de gösterime girmesi planlanan F9: The Fast Saga'nın bu süreçte ülkemizde yayınlanıp yayınlanmayacağı ise şimdilik bilinmiyor. Bildiğiniz gibi pandemi nedeniyle pek çok yer olduğu gibi sinema salonları da kapatılmış durumda.

F9: The Fast Saga fragmanı:

F9: The Fast Saga'nın hikayesi

5 milyar dolardan fazla para kazanan Hızlı ve Öfkeli serisinin dokuzuncu filmi olacak F9: The Fast Saga'nın resmi özeti de bulunuyor. Film için yayınlanan özete göre Dom Toretto, Letty ve oğlu küçük Brian'ın şehrin dışında sessiz bir yaşam sürdürdüğünü göreceğiz. Filmdeki kötü karakterimiz ise Dom'un kardeşi Jakob olacak. Yetenekli bir suikastçı ve sürücü olan Jakob'u WWE'den tanıdığımız John Cena canlandıracak.

F9'un oyuncu kadrosu yıldızlar şeridi gibi

Hızlı ve Öfkeli'nin çıkacak son filminin oyuncu kadrosuna baktığımızda gerçek anlamda yıldızlar şeridi olduğunu görüyoruz. Vin Diesel'in başrolde yer alacağı yapımda Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Helen Mirren, Nathalie Emmanuel, John Cena gibi isimler yer alıyor. Peki sizler F9'un Super Bowl fragmanını beğendiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.