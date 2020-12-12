Hızlı ve Öfkeli serisinde aksiyon sahneleri gittikçe daha da akıl almaz hale geliyor. Bu sahnelerin aksiyonu ile birlikte maliyeti de artış gösteriyor.

Bir zamanlar düşük bütçeli, sokak yarışına, modifiyeli arabalara ve basit bir hırsız polis hikayesine odaklanan bir yapım olan Hızlı ve Öfkeli, yakaladığı başarı ile birlikte zaman içerisinde bambaşka bir yapım haline geldi. Serideki her şey giderek daha da gösterişli bir versiyonla değiştirildi.

Serideki değişimin en çok göze çarptığı noktalardan biri de tehlikeli sahneler için ayrılan bütçeler oluyor. Örneğin birazdan izleyeceğiniz sahne tek başına bütçeden 25 milyon dolar götürmüştü.

Trendir, bankadır ne varsa soymaya devam

Hızlı ve Öfkeli serisinde beşinci film aslında önemli bir değişiklik olarak karşımıza çıkmıştı. Bu yapımla birlikte seri daha büyük ve aksiyon dolu bir hale gelmişti. Universal'ın oynadığı kumar tutmuştu ve film, 626 milyon dolarlık gişesiyle birlikte bugünkü haline gelmişti.

Filmde gördüğümüz arabaların büyük kısmı gerçek otomobiller değil. Filmler için orijinal Corvette modelleri bulup parçalamak hem çok pahalı hem de filmin hayran kitlesini oldukça sinirlendirecek bir hareket olurdu. O yüzden de araçların dublörleri üretildi.

Fast Five'da kullanılan modeller de genellikle dublör araçlar olmuştu. Brezilya'da Rio de Jenerio sokaklarında banka kasasını Charger'lara takıp gezdikleri bu yapımdaki en ikonik sahnelerden biri de tren soygunuydu. İlk 3 filmin teknik danışmanı Craig Lieberman, sahnenin detaylarını açıkladı.

Beş kopyadan 2'si haşat oldu

Meşhur tren sahnesinde Dominic Toretto ve arkadaşları, modifiyeli kamyonlarını kullanarak egzotik araçları çalıyordu. Bu sahnenin çekilebilmesi için ekibin 550 metrelik tren yolu ve bir tren alması gerekmişti. CGI, yeşil perde ve gerçek aksiyonun birleşimi olan sahne Atlanta, Kaliforniya ve Arizona'ya yayılan çekimleriyle toplamda 25 milyon dolara mal oldu. Beş replika Dodge Charger'dan yalnıza 3'ü bu sahneleri tamamlayabildi.

Hızlı ve Öfkeli serisi artık devasa bir seri ve kendi yan filmleri de bulunuyor. En çok para kazanan serilerden biri olan Hızlı ve Öfkeli dünyasına iki yeni film daha katılacak. Daha önce birkaç kez ertelenen Fast 9 da 28 Mayıs 2021'de vizyonda olacak. Bahsi geçen sahneye ait videoyu teknik açıklamalarıyla birlikte aşağıda bulabilirsiniz.