HMD Global, Nokia 6.2'yi MWC 2019'da Tanıtmayacak

Yılların telefon üreticisi Nokia, Mobil Dünya Kongresi 2019'da yeni akıllı telefonunu tanıtmayabilir.

Nokia'nın akıllı telefonlarını üreten HMD Global şirketi geçtiğimiz haftalarda yeni Nokia akıllı telefonlarını 25 Şubat Pazartesi günü başlayıp 28 Şubat Perşembe günü bitecek ve Barcelona, İspanya'da gerçekleştirilecek olan Mobil Dünya Kongresi 2019'da (MWC 2019'da) tanıtacağını duyurmuştu.

Alınan yeni bilgilere göre HMD Global'in, MWC 2019'da tanıtacağı 5 arka kameralı yeni amiral gemisi Nokia 9'a odaklanmak istediği ve bu doğrultuda Nokia 6.2 akıllı telefonunu daha ileriki bir tarihte tanıtabileceği -yüksek doğruluk oranıyla- söyleniyor.

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan; Finlandiyalı şirketin Nokia 9 PureView, Nokia 4.2, Nokia 3.2 ve Nokia 1 Plus akıllı telefonlarını MWC 2019'da tanıtılacağı bilgisi de Nokia 6.2'nin Mobil Dünya Kongresi 2019'da tanıtılmayacağı söylentilerini doğruluyor.

Büyük ihtimalle Mart ayında tanıtılacak olan Nokia 6.2 gücünü; Qualcomm'un Snapdragon 632 yonga setinden alacak olurken 6.2 inçlik, 2246x1080 çözünürlüğünde, 19:9 en-boy oranında, IPS LCD HDR özellikli Full HD+ bir ekrana da sahip olacak. Aynı zamanda Nokia 6.2, Nokia'nın kameranın ekrandaki delik içerisinde bulunduğu tasarıma sahip ilk telefonu olma unvanını da taşıyor.

ZEISS lenslere sahip 16 MP çözünürlüğünde çift arka kamerasının altında parmak izi okuyucusuna sahip olan cihazın 4 GB ve 6 GB RAM kapasiteleri olmak üzere iki farklı çeşitle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Nokia 6.2'nin ilk olarak Çin'de satışa çıkacağı ve daha sonra Avrupa'ya geleceği tahmin ediliyor.