10 Şubat'ta çıkacak Hogwarts Legacy'den oyunda nelerle karşılaşacağımızı gösteren sinematik fragman geldi. Fragman, oyunda bir ejderha ve Weasley ailesinden birinin de yer alacağını da ortaya çıkardı.

Harry Potter hayranlarının yıllardır beklediği Hogwarts Legacy, birçok ertelemenin ardından nihayet önümüzdeki ay çıkış yapacak. Tüm platformlarda ön siparişe açılan oyun, daha piyasaya sürülmeden ne kadar büyük bir ilgi gördüğünü kanıtladı. Öyle ki yapım, geçtiğimiz hafta Modern Warfare 2 ve FIFA 23 gibi oyunları geride bırakarak Steam’in en çok satan oyunu olmayı başardı.

Bugün de J.K. Rowling’in yarattığı evreni hayranların hayal ettiği bir şekilde yaşamasını sağlayacak oyun için önemli bir gelişme yaşandı. Hogwarts Legacy’nin resmi YouTube hesabı, yapımın resmi sinematik fragmanını bizlerle buluşturdu.

Ejderhalar, düşmanlar ve bir Weasley'i içeren yeni fragman;

1 dakika 19 saniyelik kısa fragman, Hogwarts Legacy’de nelerle karşılaşacağımız konusunda bizlere bir fikir veriyor. Hogwarts Cadıcılık ve Büyücülük Okulu’nun detaylarından oyuncuların mücadele edeceği düşmanlara kadar birçok detay fragmanda dikkat çekiyor. Buna ek olarak bir ejderhanın da oyunda yer alacağı görülüyor.

Ayrıca, fragmanda ‘Profesör Weasley’ ifadelerinin geçtiğini de duyuyoruz. Bu da ana Harry Potter serisindeki Ron Weasley karakterinin ailesinden birinin oyunda Hogwarts’ta bir profesör olarak karşımıza çıkacağının sinyallerini veriyor. Oyunun 1800’lü yıllarda geçeceğini düşündüğümüzde, bu karakterin Ron’un büyük büyükannesi olabileceğini tahmin edebiliriz. Buna ek olarak örümceklerle savaşan öğrenciler, yasaklı lanetleri kullanan büyücüler de fragmanın heyecanlandıran kısımlarından.

Oyuncuların kendi karakterlerini oluşturarak Hogwarts’ta maceradan maceraya atılacağı yapım, 10 Şubat 2023’te çıkacak. Oyun, Steam’de 699 TL’den, PlayStation ve Xbox’ta ise 899 TL’den satışa sunuluyor.