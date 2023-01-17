Dört aydır Hollanda'da yaşayan ve yazılımcı olarak görev yapan Onur Gürel, yaptığı açıklamalarla sosyal medyada dikkati üstüne çekti. Gürel, Hollanda'daki hayatın pek de hayal edildiği gibi olmadığını paylaştı.

Ülkemizde pek çok genç çeşitli nedenlerden dolayı yurt dışında çalışma hayali kuruyor. Fakat bu hayal, genellikle yanında ekstra rahat ve geçim derdi yaşamama gibi hayalleri de getiriyor. Özellikle yazılım alanındaki beyin göçü de aynı nedenlerle günden güne artmaya devam ediyor.

Bugünse yurt dışına göç etmenin biraz da kendince negatif taraflarını ortaya koyan bir isim, sosyal medyada gündem oldu. Hollanda’ya Kalite Güvence mühendisi olarak giden Onur Gürel, buradaki hayatın pek de ummadığı gibi şekillendiğini paylaştı.

"Koca bir hayal kırıklığı"

Kendi Hollanda deneyimini anlatan Gürel, deneyimini “koca bir hayal kırıklığı” olarak tanımladı ve alım gücünün bir ‘safsata’ olduğunu belirtti. Gerekçelerini ise şu şekilde sıraladı:

Bu paylaşıma gelen bazı tepkiler ise şu şekildeydi:

Peki, Hollanda’da yazılımcıların durumu ne?

Salary Expert verilerine göre Hollanda’da ortalama yazılımcı maaşı aylık 2.943 euro.

OfferZen 2022 Hollanda raporuna göre Hollanda’daki yazılımcıların %50,4’ü maaşlarından şikâyetçi ve bu nedenle işlerinde rol değiştirmek istiyor.

Bu iki madde, manzarayı biraz kötüleştirse de aslında Hollanda’da çalışmanın büyük bir getirisi de var, ki pek çok şirket de bunu pazarlayarak yazılımcı alıyor: İş/hayat dengesi.

Hollanda’da yazılımcıların aylık maaşı 2.943 euro iken, bir ayda yalnızca 80 saat çalışıyorlar. Yani günde 4 saat, saat başı 37,04 euro.

Ayrıca Avrupa ülkelerinde iş hayatının en cazip ve pazarlanan noktasının da iş/hayat dengesi olduğunu unutmamak gerekiyor.

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