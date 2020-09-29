Subway Surfers Kadar Eğlenceli 9 Mobil Oyun

"Endless Runner" adlandırılan sonsuz platform oyunları, mobil oyun kategorileri arasında en çok ilgi gören türlerden biri. Temple Runner ve Subway Surfers gibi efsaneleşmiş oyunlarla popülerleşen bu kategoride, birçok farklı temaya ve atmosfere sahip sonsuz koşu oyunları bulunuyor. Bu içeriğimizde, Android ve iOS platformlarında bulunan Subway Surfers benzeri en iyi mobil oyunlara bakıyoruz.

Akıllı telefonların yeni yeni hayatımızda yer edinmeye başladığı yıllarda, birçoğumuzun iPhone’larda bulunan Temple Run’ın Android alternatifi olarak oynadığı Subway Surfers, kolay kolay unutulmayacak bir oyun. Daha mobil oyun mantığının henüz yeni oluşmaya başladığı, “endless runner” platform (sonsuz koşma) oyunlarının revaçta olduğu dönemde Subway Surfers akıllı telefonlarımızın vazgeçilmez oyunuydu. Gün geçtikte büyüyen Subway Surfers günümüzde hâlâ oldukça aktif oyuncu kitlesine ve birbirinden farklı özelleştirmelere sahip.

Çeşitli şehirlerde ve çeşitli temalarda bulunan metro istasyonlarında güvenlik görevlisinden kaçtığımız ve kaçarken para toplayıp karakterimizi özelleştirdiğimiz ve en yükek koşma süresine ulaşmaya çalıştığımız Subway Surfers; özellikle rekabetçi yapısı ve özelleştirmeleri ile ön plana çıkıyor. Android ve iOS platformlarında bulunan Subway Surfers benzeri en iyi mobil oyunlar nelermiş? Yakından bir göz atıyoruz.

Subway Surfers benzeri en iyi mobil oyunlar:

Sonic Dash

Agent Dash

Blades of Brim

Jetpack Joyride

Alto’s Odyssey

One Epic Knight

Minion Rush

Rail Rush

Temple Run

Tabii ki de bir diğer efsane Temple Run ve Temple Run 2:

Geliştirici: Imangi Studios

Boyut: 42 MB

Puan: 4,1

Mobil platformlardaki endless runner oyunlarının atalarından olan, bir nesli iPhone satın almaya teşvik eden oyun Temple Run, oldukça klasik yapısıyla epey eğlenceli bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Indiana Jones filmleri benzeri bir atmosfere sahip olan Temple Run’da peşimizdeki İblis Maymun’lardan kaçtığımız sonsuz koşuda en yüksek puanı almaya çalışıyoruz.

Bu sonsuz koşuyu en uzun süreli devam ettirmeye çalışırken, yolda bulunan altınları da toplamak büyük önem taşıyor. Bu topladığımız altınlar daha sonradan bazı özellikler satın almamıza yarıyor.

Rail Rush

Geliştirici: Miniclip.com

Boyut: 49 MB

Puan: 4,4

Özellikle Subway Surfers’ın efsane hâline gelmesinden sonra belirli konsepte ve özelleştirmelere sahip endless runner platform oyunları mobilde çok popüler bir hâle geldi. Rail Rush da bu ekolü takip eden eğlenceli platform oyunlarından bir tanesi. Bu sefer metro istasyonları yerine yeraltında madenlerde koştuğumuz bu oyunun mekanikleri Subway Surfers ile hemen hemen aynı.

Sağa, sola, yukarıya ve aşağıya manevralar yaparak trenimizi en uzun mesafeye götürmeye çalışırken, karşımıza çıkan yumurtaları toplayıp sürpriz özelliklerin kilidini açabiliyoruz. 18 farklı karaktere, 10 farklı dünyaya ve gizli bölüme ev sahipliği yapan Rail Rush, Subway Surfers’ın ruhunu bambaşka bir atmosferde yaşatıyor.

Minion Rush

Geliştirici: Gameloft SE

Boyut: 86 MB

Puan: 4,4

Subway Surfers denilince akla gelen ilk şeylerden biri de oyunun getirdiği rekabetçilik öğesi oluyor. Belirli aralıklarla düzenlenen etkinlikler de bu rekabetçi yapının korunmasına yardımcı oluyor. Minion Rush’da da sürekli olarak düzenlenen uluslararası etkinlikler, konseptli temalar ve benzeri birçok etkinlik ile rekabet duygusu canlı tutuluyor.

Dünya çapında oldukça popüler olan Minions filminin karakterleriyle oynadığımız filmin evreninden birçok detaya ev sahipliği yapan Minion Rush; Minions filmlerinin ve endless runner türünün hayranıysanız, kaçırmamanız gereken bir oyun.

One Epic Knight

Geliştirici: Simutronics Corp

Boyut: 56 MB

Puan: 4,4

Subway Surfers oynarken peşinizden koşan düşmanlara haddini bildirememekten veya engelleri yıkıp geçememekten sıkılıyorsanız, One Epic Knight tam size göre bir oyun. Orta Çağ temalı zindanlarda sonsuz bir koşuya çıktığımız One Epic Knight’ta isminden de belli olduğu gibi bir şövalyeyi canlandırıyoruz.

Yolda topladığımız silahlarla ve diğer başka objelerle yolumuza çıkan düşmanları ortadan kaldırabiliyor veya zorlayıcı engelleri yıkıp geçebiliyoruz. Tabii tüm bunları yapıp yapmamak size kalmış bir durum. İsterseniz düşmanları alt etmek yerine başka yollardan kaçıp kurtulabiliyorsunuz. Subway Surfers’ın mekaniklerini yepyeni bir oyun tarzıyla birleştiren One Epic Knight, göz atmaya değer bir oyun.

Alto’s Odyssey

Geliştirici: Noodlecake Studios Inc

Boyut: 71 MB

Puan: 4,5

Mekanik ve atmosfer olarak Subway Surfers’a pek benzemese de Alto’s Odyssey, oyunculara yaşattığı deneyim bakımından mobil platformda bulunan neredeyse tüm oyunlar ile yarışabilecek bir yapım. Renkleri, atmosferi ve grafikleri ile tam bir Indie oyunu olan Alto’s Odyssey, Journey oyununu da atmosfer bakımından bir hâyli andırıyor.

Özelleştirmeler ve rekabet duygusu olmadan endless runner oyunları, bir süre sonra sıkıcı bir hâl alabiliyor. Fakat Alto’s Odyssey, oyuncunun heyecanını her koşuda taze tutmayı başarıyor.

Jetpack Joyride

Geliştirici: Halfbrick Studios

Boyut: 119 MB

Puan: 4,5

Jetpack Joyride, esasen üstten bakışa sahip olmasa ve Subway Surfers’ın bazı mekaniklerinden yoksun olsa da verdiği keyif ve oynanış çeşitliliği bakımından öne çıkan bir endless runner oyunu. Birbirinden dikkat çekici özelleştirmeleri ile oyuncuları hep daha fazlasını kazamaya ve en uzun süreye ulaşmaya iten Jetpack Joyride, bu bakımdan Subway Surfers’a epey bir benziyor.

Sürekli yeni eklenen temaları ve görevleri ile oyundaki heyecanı ve rekabeti ayakta tutan Jetpack Joyride, Arcade endless runner oyunu severlerin vazgeçemeyeceği bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.

Blades of Brim

Geliştirici: SYBO Games

Boyut: 89 MB

Puan: 4,5

Subway Surfers yaratıcılarının elinden çıkmış bir diğer efsane endless runner oyunu olan Blades of Brim, Subway Surfers oynanış mekaniklerinin üzerine birçok havalı yeni oynanış mekaniği ekliyor. Hem koşup hem canavarları alt etmeye çalıştığımız Blades of Brim’de birçok karakter, silah ve çağırabileceğimiz evcil yaratık özelleştirmesi bulunuyor.

Subway Surfers deneyimini savaşma, kombolar yapma ve farklı atmosferler ile birleştiren Blades of Brim, oyunculara eşsiz bir platform oyunu deneyimi sunmayı başarıyor. Bu nedenle Blades of Brim, Subway Surfers benzeri bir oyun olarak kalmayı başarırken, aynı zamanda farklı oynanış tarzlarını deneyimlememizi sağlıyor.

Agent Dash

Geliştirici: Full Fat

Boyut: 89 MB

Puan: 4,5

Agent Dash oyunuyla beraber Subway Surfers’da keyif aldığımız tüm mekanikleri bu sefer farklı bir atmosferde ve farklı karakterler ile deneyimliyoruz. Gizli bir ajan olarak düşmanın bölgesine sızdığımız Agent Dash’da hiç durmadan koşmanız ve düşmanın kurduğu tuzaklardan kaçmanız gerekiyor. Hem koş hem savaş mekaniğinin bulunduğu bu oyunda, yolda topladığımız cephaneler ile karşımıza çıkan düşmanları alt edebiliyoruz.

Aksiyonu ve heyecanı yüksek olan Agent Dash, hem Subway Surfers’a yakın oynanış mekanikleri, hem de bu oynanış mekaniklerinin üzerine eklediği değişik öğelerle Subway Surfers’a keyifli bir rakip olmayı başarıyor.

Sonic Dash

Geliştirici: SEGA

Boyut: 103 MB

Puan: 4,6

Mario ile birlikte erken oyun dünyasının platform türünde atalarından biri olan Sonic, mobil oyunu Sonic Dash ile beraber üç boyutlu olarak eğlenceyi mobil oyunculara ulaştırıyor. Subway Surfers gibi sonsuz platform oyunlarının mekaniklerine ve genel olarak tarzlarına ilham kaynağı olan Sonic, dünyanın en tanınan mavi kirpisi ile kendine has bir endless runner deneyimi sunuyor.

Oldukça tatmin edici grafiklere, detaylı haritalara ve özelleştirmelere sahip olan Sonic Dash, ünlü mavi kirpimiz Sonic dışında birçok oynanabilir karakterlere de ev sahipliği yapıyor. Diğer Sonic oyunlarından düşmanların da yer aldığı Sonic Dash, klasik Sonic deneyimini üç boyutlu ve sonsuz olarak oyunculara sunuyor.

Subway Surfers oynanış mekanikleri açısından hemen hemen her endless runner oyunuyla benzerlik gösterse de rekabetçiliği, özelleştirmeleri ve dünya genelindeki şehirleri kapsayan temaları ile diğer platform oyunlarının arasında öne çıkmayı başarıyor. Bu nedenle Subway Surfers benzeri en iyi mobil oyunlar listemizi oluştururken bu öne çıkan noktalara önem göstemeye dikkat ettik. Sizler Subway Surfers hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede bulunan oyunlardan hangileri oynuyorsunuz?