2023 BMW 3 Serisi Tanıtıldı: İşte Tasarımı ve Özellikleri

BMW, en çok satan otomobil ailesi 3 Serisi'nin 2023 modellerini bugün tanıttı. Yeni seri, 3 Serisi'ne 4 yılın ardından önemli tasarım değişiklikleri getirdi. Araçların motorlarıysa 2022 model 3 Serisi ile aynı oldu.

BMW’nin en çok satan model ailelesi olan 3 Serisi, bugün yepyeni makyajlı yeni modeli ile karşımıza çıktı. Alman otomobil devi, pek çok kişinin yeni favorisi olması muhtemel yeni 2023 BMW 3 Serisi'ni tanıttı. Yeni model, 4 yılın ardından 3 Serisi'ne yepyeni bir görünüm kattı. Araç, iç ve dışı tasarımda önemli değişikliklere ev sahipliği yapıyor.

2023 model BMW 3 Serisi'nin dışına ilk baktığınızda araçta çok da belirgin ve direkt göze çarpan bir değişiklik göremiyorsunuz. Fakat önceki modele göre de farklı bir hava alıyorsunuz. İşte bu, BMW’nin araç üzerinde yaptığı hafif ama birleştiğinde aracın tümüne daha keskin agresif bir görünüm katan değişikliklerden kaynaklanıyor.

Karşınızda yeni 2023 BMW 3 Serisi

Yeni 3 Serisi, daha keskin kenarlara sahip böbrek ızgaraya, L şeklindeki hava girişlerinin olduğu daha köşeli ön ve arka tampona yer veriyor. Yeni 3 Serisi'nin içine geldiğimizdeyse bizi 12,3 inç ve 14,9 inçlik iki ekranın birleşiminden oluşan dev bir panel karşılıyor. Aracın içinde tuşlarda ve hava deliklerinde de ufak tefek tasarım değişiklikleri bulunuyor.

Yeni 3 Serisi'nin motor bölümündeyse 2022 model serinin motor seçenekleri yer alıyor. 2023 model 3 Serisi'nin motorları şu şekilde listeleniyor:

BMW 330i: 2.0 litre dört silindirli motor, 255 beygir

2.0 litre dört silindirli motor, 255 beygir BMW 330e plug-in hibrit: 330i ile aynı motor + 37 kilometre menzil sunan elektrikli motor, 288 beygir

330i ile aynı motor + 37 kilometre menzil sunan elektrikli motor, 288 beygir BMW M340i: 3.0 litre, altı silindirli, 48 volt hibrit teknolojili motor, 382 beygir

Yeni BMW 3 Serisi'nde tüm modellerin hızlanma süresi ve en yüksek hızları

BMW 318i – 8,6 saniye; 223 km/h

BMW 320i – 7,4 saniye; 235 km/h

BMW 320i xDrive – 7,7 saniye; 230 km/h

BMW 330i – 5,9 saniye; 250 km/h

BMW 330i xDrive – 5,7 saniye; 250 km/h

BMW M340i xDrive – 4,4 saniye; 250 km/h

BMW 320e – 7,6 saniye; 225 km/h; 140 km/h (Sadece elektrikli motor)

BMW 330e – 5,8 saniye; 230 km/h; 140 km/h (Sadece elektrikli motor)

BMW 330e xDrive – 5,8 saniye; 230 km/h; 140 km/h (Sadece elektrikli motor)

BMW 318d – 8,3 saniye; 218 km/h

BMW 320d – 6,9 saniye; 235 km/h

BMW 320d xDrive – 7,2 saniye; 228 km/h

BMW 330d – 5,3 saniye; 250 km/h

BMW 330d xDrive – 5 saniye; 250 km/h

BMW M340d xDrive – 4,6 saniye; 250 km/h

2023 BMW 3 Serisi fiyatları:

BMW, yeni 3 Serisi için şu anda herhangi bir fiyat vermedi. Fakat piyasaya en son sürülen 2022 3 Serisi (sedan), ülkemizde 1 milyon 199 bin TL'den başlayan fiyatlara sahip.