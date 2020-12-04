HONOR, 14 farklı ölçüm yapabilen tartısı "Scale 2"yi, Türkiye pazarında satışa sundu. 50 kullanıcıya kadar kayıt yapabilen tartı, Huawei Sağlık uygulamasıyla da entegreli bir şekilde kullanılabiliyor. An itibarıyla çevrimiçi kanallar üzerinden satın alınabilen tartının fiyatı ise 229 TL.

Kısa bir süre önce Huawei himayesinden çıkan teknoloji şirketi HONOR, yeni tartısını Türkiye pazarında satışa sundu. "Scale 2" olarak isimlendirilen bu tartı, vücuttaki 14 farklı ölçümün yapılabilmesini sağlıyor. Sadece kilo ölçümüyle yetinmeyen tüketiciler, HONOR Scale 2'nin sunduğu diğer özelliklerden de memnun kalacaklar gibi görünüyor.

Her tartı, temelinde ağırlık ölçmek için üretilir. Haliyle HONOR Scale 2, bunu zaten yapabiliyor. Ancak HONOR'un Türkiye pazarına getirdiği ürün, ağırlık ölçümünün yanı sıra vücut yağ oranı, bazal metabolizma hızı, vücut yaşı, vücut tipi, iskelet kas kütlesi, su, protein miktarı ile kemikteki mineral içeriğini ölçebiliyor. Bu sayede sağlıklı bir yaşam sürmeyi amaçlayan tüketiciler, vücutlarına dair neredeyse tüm detaylara, Scale 2 sayesinde sahip olabiliyorlar.

HONOR Scale 2 işte böyle görünüyor

HONOR Scale 2, tek kişiye özel olarak üretilmiş bir ürün değil. Sahip olduğu hafızasında 50'ye kadar kullanıcının verilerini saklayabilen tartı, bu sayede bir ailenin tüm üyeleri için özel profiller oluşturabiliyor. Kullanıcılardan aldığı verileri tanıyan ve bir süre sonra da bu veriler doğrultusunda hareket etmeye başlayan tartı, farklı kişilerin kullanım durumlarında da herhangi bir zorluk çıkarmıyor. Yani bu tartı, üzerine çıkan kişinin kim olduğunu kendi kendine tespit edebiliyor. Tüm bunlara ek olarak Scale 2, Huawei Sağlık uygulamasıyla entegreli bir şekilde kullanılabiliyor.

HONOR tarafından yapılan açıklamalara göre Scale 2, an itibarıyla çevrimiçi satış kanalları üzerinden satın alınabiliyor. Bunca özelliğe sahip olan bir tartıya sahip olmanın bedeli ise 229 TL olarak açıklandı.