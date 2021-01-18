Honor Cihazlar Huawei'nin Online Mağazasından Kaldırıldı

Huawei'nin geçtiğimiz kasım ayında satışını gerçekleştirdiği akıllı telefon üreticisi Honor ile kalan son bağları da koptu. Her iki markanın da akıllı telefonlarının satıldığı ve Huawei'ye ait olan bir online mağazadan Honor ürünlerinin tamamı kaldırıldı.

ABD'nin uyguladığı ambargo sebebiyle son dönemde oldukça büyük zorluklarla mücadele eden Huawei, geçtiğimiz kasım ayında Honor'u Shenzhen Zhixin New Information Technology'ye satmıştı. Honor'un marka olarak yaşamaya devam etmesini sağlamak adına atılan bu adım sonucunda Huawei'den bağımsız bir üretici haline gelen Honor, yakında yeni akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Honor'un yeni akıllı telefonunun kullanıcıların beğenisine sunulmasına günler kala ise iki şirket arasındaki son bağı da koparan bir gelişme yaşandı. Çin'de hizmet veren ve Huawei'ye ait olan vmall.com'dan Honor'a ait olan tüm cihazlar kaldırıldı. VMALL'da Honor ürünleri ile ilgili arama yapıldığında kullanıcılar 'Üzgünüz, Honor ile ilişkili ürünler kaldırıldı, Huawei ürünlerini satın almaya devam edebilirsiniz.' şeklinde bir mesaj ile karşılaşıyor.

Honor kendi online mağazasını açmaya hazırlanıyor:

Çin'den kimi kaynaklara göre Honor şu an kendi 'Honor Mall'u üzerinde çalışıyor. Henüz geliştirme aşamasında olan online mağaza henüz hizmet vermeye hazır değil ancak yakın zamanda Honor'un satışlarına bu kanalda da başlayacağı düşünülüyor.

Bu son gelişme ile birlikte Honor ve Huawei arasındaki bağlar kopmuş görünse de aslında Honor'un üst düzey pek çok yetkilisi hala şirketin başında. Huawei ile Shenzhen Zhixin New Information Technology arasındaki satış anlaşması, tüketicilerin, tedarikçilerin, ortakların ve çalışanların çıkarlarını korumaya yönelik bir anlaşma olduğu için, aslında Honor üzerinde hala görünmeyen bir Huawei etkisi olduğunu da söylemek mümkün.

Honor V40'da da Huawei'den izler olacağı düşünülüyor:

Honor, önümüzdeki hafta Huawei'den ayrılışından sonra piyasaya süreceği ilk akıllı telefonu Honor V40'ı tanıtacak. 6,72 inç büyüklüğünde OLED ekran, ikili ön ve dörtlü arka kamera, 66 W kablolu ve 45 W kablosuz hızlı şarj ile gelecek olan amiral gemisi, hem tasarım çizgisinde hem de kamera özellikleri anlamında Huawei'den izler taşıyor. Telefonun performansı, Huawei ayrılığı sonrası Honor'un nasıl bir yol izleyeceğini göstereceği için büyük bir merakla bekleniyor.