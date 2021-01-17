Honor V40'ın Fiyatı ve Görüntüleri Ortaya Çıktı

Önümüzdeki hafta içerisinde tanıtılması beklenen Honor V40 5G akıllı telefonun fiyatı ve resmi render görselleri çevrimiçi ortamda paylaşıldı. Tasarımıyla tam bir amiral gemisi olan Honor V40 5G, özellikleriyle de mobil sektörün iddialı telefonlarından biri olacak gibi görünüyor.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Honor, Huawei'den ayrılmasının ardından ilk amiral gemisi akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklamada 18 Ocak'ta tanıtılması beklenen Honor V40 5G'nin tanıtım tarihinin 22 Ocak tarihine ertelendiğini belirtmişti. Yaşanan bu ertelemeye sebep olarak ise konferans yeri ve ekipman sıkıntısı gösterildi.

Tanıtımına artık sayılı günler kalan Honor V40 5G, çevrimiçi ortamda bir kez daha kanlı canlı şekilde görüntülendi. Yayınlanan video V40 5G'nin tasarımını gözler önüne sererken, başka bir kaynaktan ise cihazın fiyatına dair bir sızıntı yapıldı. Gelin Honor V40 5G hakkında bilinen tüm bu detaylara daha yakından göz atalım.

Honor V40 5G neler sunacak?

Özellikleri ve tasarımıyla amiral gemisi seviyesinde olan Honor V40 5G, aktarılanlara göre 120 Hz yenileme hızı ve 300 Hz örnekleme hızına sahip olan ve 1 milyar rengi görüntüleyebilen 6,72 inç büyüklüğünde OLED süper hassas kavisli bir ekran ile gelecek. Alt tarafta nispeten kalın sayılabilecek bir çerçeveye sahip olan ekranın sol üst köşesinde ikili ön kamera yer alacak.

Cihazı arka tarafa çevirdiğimizdeyse sol üst köşeye dikey şekilde yerleştirilmiş dörtlü arka kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Bu kameraların sırasıyla 50, 8, 2 ve 2 MP çözünürlüğünde olması beklenirken, ön taraftaki kameraların ise 32 ve 16 MP çözünürlüğe sahip olacağı aktarılıyor.

Donanım tarafına baktığımızda gücünü MediaTek Dimensity 1000+ yonga setinden alan akıllı telefon, bellek tarafında ise 8 GB LPDDR4X RAM'in yanı sıra 128 / 256 GB UFS 2.1 depolamayla gelecek. Cihazla ilgili bilinen diğer özellikler arasında Android 11 üzerine kurulu Magic UI 4.0, 66 W kablolu ve 45 W kablosuz hızlı şarj ve ekran altı parmak izi sensörü yer alıyor.

Son olarak cihazın fiyatından da bahsetmek gerekirse Çinli kaynaklardan edinilen bilgilere göre Honor V40 5G, 3999 yuanlık (4.612 TL) başlangıç fiyatına sahip olacak. Cihazla ilgili geri kalan tüm detayları önümüzdeki hafta içerisinde gerçekleştirilecek olan tanıtım etkinliğinde öğreneceğiz.