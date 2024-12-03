HONOR, ilginç bir tasarıma sahip yeni kablosuz kulaklığı Select LCHSE'yi duyurdu. Uygun fiyatlı kulaklık, daha çok bir işitme cihazına benziyor.

Çinli teknoloji şirketi HONOR, "Select LCHSE" olarak isimlendirdiği yeni bir kulaklık duyurdu. Oldukça ilginç bir tasarıma sahip olan bu kulaklık, uygun fiyatı ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

10,8 milimetrelik manyetik dinamik sürücülerle donatılan Select LCHSE, köprü şeklinde bir tasarıma sahip. Taktığınız zaman kulaklarınızın arka tarafına doğru uzanan kulaklık, daha çok bir işitme cihazı gibi görünüyor. Şirketin açıklamasına göre titanyum alaşımdan üretilen kulaklık, sahip olduğu IP54 sertifikası ile toz ve suya karşı da dayanıklı.

Karşınızda HONOR Select LCHSE

HONOR'un yeni kablosuz kulaklığında yapay zekâ destekli gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Bu özellik, kulaklıklardaki bir çift mikrofon ile çevre gürültüsünü azaltıyor. Tek şarjla 7 saate kadar kullanım imkânı sunan kulaklık, kutusuyla 36 saate kadar kullanım fırsatı sunuyor.

HONOR tarafından yapılan açıklamaya göre Select LCHSE, 60 dolar karşılığında satın alınabilecek. Ancak bu kablosuz kulaklığın Çin dışına çıkıp çıkmayacağı şimdilik belli değil.